Kurzprofil Intesa SanPaolo IMI S.p.A.:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (30.11.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Intesa Sanpaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF).Das Zahlenwerk des dritten Quartals 2020 habe ergebnisseitig über den Prognosen gelegen. Grund dafür sei die Kreditrisikovorsorge gewesen, welche niedriger als erwartet ausgefallen sei. Die Erträge und das Ergebnis im Investmentbanking seien aus Sicht des Analysten wie bereits in Q2 enttäuschend, da andere Banken die derzeitige Marktvolatilität besser hätten nutzen können. Die Bilanzkennzahlen (per 30.09.2020) hätten aus seiner Sicht weiterhin auf einem sehr soliden Niveau gelegen. Im Rahmen der Quartalszahlen habe Intesa Sanpaolo die in Q2 aktualisierte Guidance aus dem Strategieplan 2018 bis 2021 sowie die Guidance für 2022 bestätigt.Aus Sicht des Analysten habe Intesa Sanpaolo ein recht solides Quartalsergebnis gezeigt. Einen deutlich positiven Effekt habe die Übernahme der UBI Banca im September 2020. Aufgrund der guten Covid-19-Impfstudiendaten zeichne sich derzeit eine dynamische Konjunkturerholung ab, welche früher komme, als von dem Analysten erwartet und von der besonders die Bankenbranche und damit auch Intesa Sanpaolo (2021ff) profitieren dürfte. Er lasse seine Prognosen (EPS 2020e: unverändert 0,18 Euro; DPS 2020e: unverändert 0,13 Euro; EPS 2021e: 0,19 (alt: 0,18) Euro; DPS 2021e: unverändert 0,15 Euro) mehrheitlich unverändert.Bei einem erwarteten Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Intesa Sanpaolo-Aktie weiterhin "halten", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 1,60 auf 1,90 Euro angehoben. (Analyse vom 30.11.2020)Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:1,9316 EUR -1,27% (30.11.2020, 10:50)