Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,303 EUR -0,35% (20.04.2021, 09:10)



Xetra-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,3065 EUR -1,85% (19.04.2021, 17:35)



Borsa Italiana-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

2,305 EUR -0,22% (20.04.2021, 09:04)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Deutschland Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa Sanpaolo S.p.A.:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (20.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ OTC-Symbol: IITSF) unter die Lupe.Die Intesa Sanpaolo-Aktie habe im vergangenen Jahr eine beeindruckende Aufholjagd aufs Parkett gelegt. Der Kurs habe das Niveau von vor der Corona-Krise aber noch nicht wieder erreicht. In zwei Wochen lege die italienisch Großbank ihre Q1-Zahlen vor. Doch es gebe noch andere Gründe sich die Intesa Sanpaolo-Aktie genauer anzuschauen.Die Intesa Sanpaolo sei die größte Bank Italiens und habe diesen Anspruch 2020 durch die Übernahme der regionaler aufgestellten UBI Banca untermauert. Im vierten Quartal habe das der Intesa Sanpaolo noch einen Milliardenverlust eingebracht. Mittelfristig solle es allerdings 1 Mrd. Euro an Synergien pro Jahr einfahren. Davon würden 700 Mio. Euro auf geringere Kosten und 300 Mio. Euro auf höhere Erträge entfallen. Bisher sei nur von Synergien i.H.v. von insgesamt 700 Mio. Euro ausgegangen worden.Die Intesa Sanpaolo-Aktie habe seit dem Jahreswechsel rund 21% zugelegt, aber das Ende der Fahnenstange dürfte noch nicht erreicht sein. Der Analystenkonsens sehe noch Luft, das höchste Kursziel laute gar 2,84 Euro und sei von Alpha Value ausgegeben worden. Von 30 Analysten, die die Aktie covern würden, würde niemand verkaufen und 20 würden nun zum Zuschlagen raten. Die Dividendenrendite liege bei aktuell 1,6%, aber die Intesa Sanpaolo könnte im zweiten Halbjahr noch mehr ausschütten.Für das erste Quartal erwarte der Konsens durchschnittlich einen Betriebsgewinn von 2,39 Mrd. Euro nach 1,55 Mrd. Euro vor einem Jahr. Die Bewertung von 12 sei beim 2021er-KGV immer noch günstiger als die Peergroup mit 15. Im Sommer sollte die Eurozone und damit auch Italien ein Konjunkturaufschwung erfassen. Als Universalbank könnte die Intesa Sanpaolo dann bei steigender Kreditnachfrage und in der Vermögensverwaltung bessere Geschäfte machen. Stark sei man zudem im Investmentbanking aufgestellt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie: