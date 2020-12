Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

1,962 EUR +0,77% (18.12.2020, 12:10)



Xetra-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

1,9656 EUR +1,00% (18.12.2020, 11:58)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Deutschland Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa Sanpaolo S.p.A.:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (18.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IITSF) unter die Lupe.Die Hoffnungen für eine Wiederaufnahme der Ausschüttungen bei Banken seien für 2021 groß gewesen. Gerade die Intesa Sanpaolo sei dafür ein aussichtsreicher Kandidat gewesen, da die Bank vor der Corona-Pandemie mit hohen Dividenden gelockt habe und gut kapitalisiert sei. Die Aussagen der EZB gestern hätten allerdings auf ganzer Linie enttäuscht. Doch die Aktie habe sich dennoch stabil gehalten, wobei sicher auch mehrere positive Analystenkommentare geholfen hätten.Nach Maßgabe der EZB dürften Ausschüttung weder 15% des kumulierten Nettogewinns der Geschäftsjahre 2019 und 2020 noch 20 Basispunkte des harten Kernkapitals überschreiten. Bei der Berechnung des Nettogewinns würden Positionen, welche die regulatorische Kapitalausstattung nicht berühren würden, aber auch ein möglicher Badwill anscheinend nicht berücksichtigt. Letzteres würde für Intesa aufgrund des UBI-Kaufs eine große Rolle spielen.Statt mit 0,20 Euro je Aktie, also dem Niveau der Geschäftsjahre 2017 und 2018, werde nun mit deutlich weniger gerechnet bei der Dividende. Eine eventuell sogar zweistellige Dividendenrendite sei damit natürlich völlig unrealistisch, da die EZB die Kriterien strenger als gedacht gefasst habe. Unter der Vorgabe der EZB-Kriterien sei eine Dividendenzahlung von weniger als fünf Cent realistisch, was eine Rendite von rund 1,7 Prozent ergeben würde. Allerdings sei die Stimmung für Intesa Sanpaolo weiterhin positiv. Hintergrund seien die Chance auf höher als gedachte Synergieeffekte durch die UBI-Banca-Übernahme und eine bessere konjunkturelle Entwicklung in Italien im kommenden Jahr.Das Analysehaus Jefferies habe zudem die Einstufung für die Aktie der Intesa Sanpaolo auf "buy" belassen. Analyst Joseph Dickerson habe auf die Entscheidung der EZB verwiesen, die nun ein Stück weit vom generellen Dividendenstopp für die Banken abrücke, diese aber auffordere, möglichst bis Ende September 2021 auf Auszahlungen an die Aktionäre zu verzichten. Positiv sei, dass es damit ein Datum für das endgültige Ende des Dividendenbanns gebe, habe der Experte befunden. Negativ aber sei, dass die implizierten Dividendenrenditen generell unter drei Prozent lägen und damit unter den Erwartungen am Markt."Der Aktionär" bleibt für die Aktie mittelfristig weiterhin positiv gestimmt, kurzfristig dürfte das Potenzial aber begrenzt sein. Wer investiert ist, bleibt dabei, so Fabian Strebin. (Analyse vom 18.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link