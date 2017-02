Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

Kurzprofil Intesa Sanpaolo:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (06.02.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Intesa Sanpaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF).Wegen diverser Sondereffekte habe das Nettoergebnis in Q4 mit 776 (Vj.: 13) Mio. Euro die Analysten-Prognose von 913 Mio. Euro verfehlt. Unter Ausklammerung dieser Effekte habe die Qualität der Q4-Zahlen jedoch überzeugen können. Neben der traditionell guten Kostenkontrolle werte der Analyst den Anstieg beim Provisionsüberschuss (+7%), insbesondere mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr, positiv. Denn die Provisionseinnahmen sollten sich - im Gegensatz zum Geschäftsjahr 2016 - als Kompensation für einen weiter rückläufigen Zinsüberschuss erweisen. Die zum 31.12.2016 ausgewiesene harte Kernkapitalquote nach Basel III sei zwar leicht auf 12,9% (30.09.2016: 13,0%) gefallen, habe damit im Branchenvergleich jedoch nach wie vor auf einem überdurchschnittlichen Niveau gelegen. Als kursbestimmend sollte sich in den nächsten Wochen die mögliche Übernahme der Generali erweisen.Der Analyst habe seine Prognosen für 2017 erhöht. Für die Aktien würden seiner Meinung nach neben der attraktiven Bewertung vor allem die guten Kapitalquoten sprechen, die eine hohe Dividendensicherheit gewährleisten würden.Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie:Xetra-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:2,21 EUR -1,78% (06.02.2017, 13:56)