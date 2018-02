Tradegate-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

3,193 EUR +1,33% (07.02.2018, 13:52)



Xetra-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

3,2045 EUR +0,14% (07.02.2018, 13:26)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:

850605



Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IES



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:

IITSF



Kurzprofil Intesa Sanpaolo:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (07.02.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von Investmentanalyst Werner Schirmer von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Intesa Sanpaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF).Die Zahlen des Schlussquartals seien erfreulich ausgefallen. Ohne Berücksichtigung des Kaufs der beiden venetianischen Problembanken habe das Zinsergebnis gegenüber dem Vorjahresquartal um 5% zugelegt, das Provisionsergebnis um 6% und das Handelsergebnis um 118%. Die Verwaltungsaufwendungen seien um 13% und die Kreditrisikovorsorge um 5% geklettert. Per saldo sei das Nettoergebnis des Konzerns um 84% auf 1,4 Mrd. EUR gestiegen.Die Kreditqualität der Bank scheine sich einmal mehr deutlich verbessert zu haben und auch die Bedeckungsquote der faulen Kredite sei weiter angestiegen. Die harte Kernkapitalquote (CET1 fully loaded) des Konzerns sei im vierten Quartal von 13,4% auf 14,0% geklettert. Bei Berücksichtigung der seit Jahresanfang 2018 geltenden neuen Rechnungslegungsvorschriften läge die Quote bei 13,1% und somit im Branchenvergleich immer noch überdurchschnittlich weit über dem von der Aufsicht geforderten Mindestniveau (9,3%).Der gestern präsentierte strategische Plan sei überraschend ambitioniert ausgefallen. Er sehe von 2017 bis 2021 u.a. folgende durchschnittliche Veränderungsraten p.a. vor: Operative Erträge +4%; Operative Kosten -0,9%; Operatives Ergebnis +9%; Risikovorsorge -15% und Nettoergebnis +12%. Die Dividendenstrategie sei weg von einem Mindestniveau hin zu einer Ausschüttungsquote in Abhängigkeit vom Nettoergebnis geändert worden (2018: 85%; 2019: 80%; 2020: 75%; 2021: 70%).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Intesa Sanpaolo-Aktie: