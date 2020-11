Borsa Italiana-Aktienkurs Intesa Sanpaolo-Aktie:

1,612 EUR -1,54% (06.11.2020, 14:49)



ISIN Intesa Sanpaolo-Aktie:
IT0000072618

IT0000072618



WKN Intesa Sanpaolo-Aktie:
850605

850605



Ticker-Symbol Deutschland Intesa Sanpaolo-Aktie:
IES

IES



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Intesa Sanpaolo-Aktie:
IITSF

IITSF



Kurzprofil Intesa Sanpaolo S.p.A.:



Intesa SanPaolo IMI S.p.A. (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol Deutschland: IES, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: IITSF) ist ein international aktives Finanzunternehmen mit führenden Positionen in Europa. Das Unternehmen ist die größte Bank Italiens und mit Zweigstellen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten. Über Filialen, unabhängige Berater und das Internet vermarktet das Unternehmen eine Vielzahl von Finanzierungs- und Kapitalanlageprodukten.



Verstärkte Präsenzen hat Intesa Sanpaolo neben Italien vor allem in Osteuropa, dem mittleren Osten und Nordafrika sowie in Ländern mit starker italienischer Aktivität wie den USA, Russland, China und Indien. Zum Unternehmen gehören zudem die beiden Tochterunternehmen Eurizon Capital und Banca Fideuram, wovon erstere das auf den Einzelhandel und Institutionen spezialisierte Asset Management verwaltet und Banca Fideuram den Sektor Finanzberatung anführt. (06.11.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Intesa Sanpaolo-Aktienanalyse von Analyst Eoin Mullany von der Privatbank Berenberg:

Eoin Mullany, Analyst der Privatbank Berenberg, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Intesa Sanpaolo-Aktie (ISIN: IT0000072618, WKN: 850605, Ticker-Symbol: IES, Nasdaq OTC-Symbol: IITSF) und erhöht das Kursziel von 1,50 auf 1,55 Euro.

Das italienische Finanzinstitut gehe mit vielen Möglichkeiten in das Jahr 2021, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auf der Kapitalseite sei ein Puffer aufgebaut worden und mit UBI Banca könnten mehr Synergien gehoben werden. Das Abwärtspotenzial bei der Intesa Sanpaolo-Aktie sei nun begrenzt.

Eoin Mullany, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Intesa Sanpaolo-Aktie von "sell" auf "hold" hochgestuft und das Kursziel 1,50 auf 1,55 Euro angehoben. (Analyse vom 06.11.2020)