Xetra-Aktienkurs Intershop-Aktie:

1,61 EUR -1,53% (11.04.2018, 15:44)



Tradegate-Aktienkurs Intershop-Aktie:

1,64 EUR 0,0% (11.04.2018, 14:56)



ISIN Intershop-Aktie:

DE000A0EPUH1



WKN Intershop-Aktie:

A0EPUH



Ticker-Symbol Intershop-Aktie:

ISH2



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Intershop-Aktie:

ITSHF



Kurzprofil Intershop Communications AG:



Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1, WKN: A0EPUH, Ticker-Symbol: ISH2, Nasdaq OTC-Symbol: ITSHF) (gegründet 1992) ist der führende unabhängige Anbieter innovativer und umfassender Lösungen für den Omni-Channel-Commerce. Das Unternehmen bietet leistungsstarke Standardsoftware für den Vertrieb über das Internet sowie alle zugehörigen Dienstleistungen, inklusive des Online-Marketings. Darüber hinaus übernimmt Intershop im Auftrag seiner Kunden die gesamte Prozesskette des Online-Handels einschließlich Fulfillment. Weltweit setzen über 500 große und mittelständische Unternehmen und Organisationen auf Intershop. Zu ihnen zählen u.a. HP, BMW, Bosch, Deutsche Telekom und Mexx. Intershop hat seinen Sitz in Deutschland (Jena) und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Australien und China. Weitere Informationen über Intershop erhalten Sie im Internet unter www.intershop.de. (11.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Intershop-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten von Blumenthal von First Berlin:Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Intershop Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1, WKN: A0EPUH, Ticker-Symbol: ISH2, Nasdaq OTC-Symbol: ITSHF) zu reduzieren.Intershop Communications AG habe endgültige Zahlen für 2017 berichtet, die leicht unter den Analysten-Schätzungen, aber im Einklang mit der Unternehmensguidance gelegen hätten. Der Umsatz sei um 5% J/J auf EUR 35,8 Mio. gewachsen. Der erfolgreiche operative Turnaround habe zu einem positiven EBIT von EUR 0,4 Mio. (2016: EUR -2,4 Mio.) geführt. Das Nettoergebnis habe EUR -0,7 Mio. betragen. Nach drei Jahren sinkender Umsätze wachse das Unternehmen nun wieder und habe eine viel flexiblere Kostenstruktur. Der Analyst weise darauf hin, dass Intershop in jedem Quartal ein positives EBIT ausgewiesen habe.Das Restrukturierungsprogramm "Lighthouse 2020" sei bisher erfolgreich gewesen. Die Expansion des Cloud-Geschäfts und der Fokus auf mittelgroße Unternehmen seien die Hauptwachstumstreiber gewesen. Als wichtigsten zukünftigen Wachstumstreiber sehe der Analyst Intershops "Cloud first-Strategie" an, die jetzt auf dem neuen standardisierten Cloud-Angebot "Intershop Commerce as a Service (CaaS)" basiere. Die Guidance für 2018 sei allerdings vorsichtig. Intershop erwarte einen leichten Umsatzanstieg und ein leicht positives EBIT. Aufgrund des harten Wettbewerbs senke der Analyst seine Schätzungen für 2018E & 2019E. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergebe ein leicht höheres Kursziel von EUR 1,58 (bisher: EUR 1,51).Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, stuft die Intershop-Aktie nach dem jüngsten Kursrückgang von "verkaufen" auf "reduzieren" hoch. (Analyse vom 11.04.2018)Börsenplätze Intershop-Aktie: