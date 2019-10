Tradegate-Aktienkurs Intershop-Aktie:

Kurzprofil Intershop Communications AG:



Die Intershop Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1, WKN: A0EPUH, Ticker-Symbol: ISH2, Nasdaq OTC-Symbol: ITSHF) (gegründet 1992) ist der führende unabhängige Anbieter innovativer und umfassender Lösungen für den Omni-Channel-Commerce. Das Unternehmen bietet leistungsstarke Standardsoftware für den Vertrieb über das Internet sowie alle zugehörigen Dienstleistungen, inklusive des Online-Marketings. Darüber hinaus übernimmt Intershop im Auftrag seiner Kunden die gesamte Prozesskette des Online-Handels einschließlich Fulfillment. Weltweit setzen über 500 große und mittelständische Unternehmen und Organisationen auf Intershop. Zu ihnen zählen u. a. HP, BMW, Bosch, Deutsche Telekom und Baur. Intershop hat seinen Sitz in Deutschland (Jena) und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa, Australien und China. Weitere Informationen über Intershop erhalten Sie im Internet unter www.intershop.de (25.10.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Intershop-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Intershop Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1, WKN: A0EPUH, Ticker-Symbol: ISH2, Nasdaq OTC-Symbol: ITSHF) unter die Lupe.Bei Intershop hätten die Experten eine zweifelsfrei großartige und unerreichte Weitsicht bewiesen. Keiner warne seit vielen Jahren so intensiv und umfassend wie die Vorstandswoche vor Intershop. Die Experte hätten das Papier mehrfach zum Verkauf empfohlen und prognostiziert, dass Intershop ein Pennystock werde. Intershop-Chef Jochen Wiechen habe jüngst das verkündet, was die Leser der Vorstandswoche längst wissen würden. Das Unternehmen werde weder die eigene Prognose für 2019 erreichen, noch die Ziele für das Jahr 2020. Die Experten würden Intershop in der derzeitigen Konstellation schlichtweg nicht für überlebensfähig halten. Die Entwicklung der Zahlen sei ein Destaster. Wiechen verbrenne munter Geld. Warum die Firma noch mit über 40 Mio. Euro kapitalisiert werde, sei den Experten ein Rätsel.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" sehen auch niemanden, der sich strategisch für die Intershop interessieren könnte. Ihr neues Kursziel laute 50 Cent! (Analyse vom 25.10.2019)