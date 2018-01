Das schwarze Gold profitiere derzeit von einer Vielzahl Faktoren. So wirke sich zunächst die augenscheinliche Schwäche der US-Währung auf den in USD notierenden fossilen Energieträger aus. Darüber hinaus würden geopolitische Verspannungen in wichtigen Förderregionen - so zum Beispiel in Iran - ihre Wirkung auf die Rohölpreise zeigen. Doch auch fundamentalseitige Einflussfaktoren würden Brent und WTI stützen. So sei nach wie vor eine mehr als robuste Wirtschaftsaktivität Ursache für eine hohe Nachfrage nach Rohöl. Vor allem das Reich der Mitte falle durch einen anhaltenden Rohstoffhunger auf.



Das wohl bedeutendste psychologische Element bleibe aber die Einigung auf Fördermengenbegrenzungen, die zwischen den OPEC-Länder und weiteren Förderern getroffen worden sei. Mit Blick auf die Preisentwicklung müsse diese abgestimmte Angebotsverknappung schon als Erfolg gewertet werden. Allerdings würden wir beim aktuellen Preisniveau schon von einer Übertreibung sprechen, so die Analysten der Nord LB. Möglicherweise würden einige Marktteilnehmer das Risiko möglicher Rückschläge etwas voreilig ausblenden und sich - unter anderem vor dem Hintergrund rückgehender Lagerbestände in den Vereinigten Staaten - in Sicherheit wiegen. Tatsächlich seien es aber genau die Entwicklungen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, die den Notierungen für Brent und WTI mittelfristig empfindlich zusetzen könnten.



Die USA seien - dank einer rasant wachsenden Förderindustrie - auf dem besten Weg, den beiden größten Rohölproduzenten, Russland und Saudi-Arabien, den Rang abzulaufen. Die tägliche US-Ausbringungsmenge dürfte bereits auf kurze Sicht die Marke von 10 Mio. Barrel pro Tag überschritten haben. Insofern müsse aus Sicht der OPEC die Gefahr im Auge behalten werden gewissermaßen Opfer des eigenen Erfolgs zu werden. Das aktuelle Preisniveau dürfte für eine steigende Zahl an US-Projekten zum Anreiz für Produktionsausweitungen zu werden. Daher überrasche es nicht, dass es auch aus dem Kreis des Rohölkartells zur Artikulation gewisser Sorgen gekommen sei.



Irans Ölminister Bijan Namdar Zanganeh habe in der vergangenen Woche entsprechend davor gewarnt, dass beim aktuellen Preisniveau die Anreize für die US-Frackingindustrie zu groß seien. Sicherlich seien diese Äußerungen nicht repräsentativ für die OPEC insgesamt. Gleichwohl dürfte Zanganeh mit seiner Meinung sicherlich nicht allein stehen. Außerdem müssten sich die Entscheidungsträger sukzessive auch der Frage widmen, wie der Ausstieg zu organisieren sei. Eine allzu unbedachte Vorgehensweise berge tatsächlich nennenswertes Rückschlagpotenzial. Im Rahmen ihrer Prognosen gehen die Analysten der Nord LB aber nicht von regelrechten Marktverwerfungen aus. Vielmehr würden sie mit einem dezenten Rücksetzer bei den Rohölnotierungen rechnen. Brent und WTI hätten im aktuellen Marktumfeld zu viel vom eigenen Aufwärtspotenzial vorweggenommen. (15.01.2018/ac/a/m)







Die internationalen Rohölmärkte bleiben im Aufwind, so Frederik Kunze von der Nord LB.Die Nordseesorte Brent handle am aktuellen Rand weiterhin nahe seines Dreijahreshochs im Umfeld der psychologisch bedeutenden Marke von 70 US-Dollar je Barrel. Auch das US-Pendant WTI präsentiere sich in einer lange nicht mehr zu beobachtenden Stärke und behalte die Schwelle von 65 US-Dollar je Barrel Rohöl fest im Blick.