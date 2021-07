Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Montag: Die Stimmung der Unternehmen strebt ihrem Höhepunkt entgegen, so die Analysten der DekaBank.Donnerstag: Das US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) dürfte im zweiten Quartal nochmals kräftig gegenüber dem Vorquartal angestiegen sein. Allerdings resultiere dieses Wachstum vornehmlich vom Schwung aus dem Vorquartal. Inoffizielle Berechnungen der monatlichen Entwicklung würden andeuten, dass das BIP im März extrem stark gegenüber dem Vormonat angestiegen sei. Hierzu habe seinerzeit auch das sechste Konjunkturpaket beigetragen. Der starke März-Anstieg habe dafür gesorgt, dass das BIP-Niveau zum Ende des Quartals bedeutend höher als im Quartalsdurchschnitt gewesen sei. Im April und Mai sei dann nur noch wenig zusätzlicher Schub gefolgt. Die Juni-Berechnung stehe noch aus. Zusammen mit dem zweiten Quartal werde auch die turnusmäßige Jahresrevision der BIP-Werte veröffentlicht.Freitag: Die Schnellschätzung des Bruttoinlandsprodukts für das zweite Quartal sei eine mehrfache Herausforderung: Zum einen würden die Zeiten des Lockdowns und des Aufholprozesses nach den Lockerungen in diesen Zeitraum fallen. Zum anderen spiele die Musik in zahlreichen Dienstleistungsbereichen, für die es zum Großteil keine oder nur sehr spät vorliegende monatlichen Indikatoren gebe. Folgendes Bild zeichne sich ab: Die Industrie habe an Schwung verloren, während die Dienstleister befreit von den Lockdown-Fesseln kräftig zugelegt hätten. Das betreffe den Handel, die Gastronomie und sonstige Dienstleister. Alles in allem dürfte die Erholung kräftig ausgefallen sein. Die Analysten der DekaBank rechnen mit einer Zunahme des deutschen Bruttoinlandsprodukts um knapp 2% im Vorquartalsvergleich. (23.07.2021/ac/a/m)