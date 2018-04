Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schon im vergangenen Monat litt die Stimmung der Finanzmarktanalysten unter den Protektionismus-Drohungen des US-Präsidenten, so die Analysten der DekaBank.Die US-Verbraucherpreise dürften im März gegenüber dem Vormonat energiepreisbedingt gesunken sein. Für die Kernrate, bei der die beiden Bereiche Energie und Lebensmittel außen vor gelassen würden, erwarten die Analysten der DekaBank eine eher unauffällige Preisentwicklung. Die Jahresteuerung der Kernrate dürfte dennoch einen kleinen Sprung nach oben machen. Denn vor einem Jahr habe eine Serie von überraschend schwachen Preisdaten begonnen. So habe im März vergangenen Jahres insbesondere der Bereich Mobilfunktarife für eine geringere Preisdynamik gesorgt. Dieser Sondereffekt falle nun aus der Jahresveränderungsrate heraus, was zu einem Anstieg der Kernrate von 1,8% auf 2,1% geführt haben sollte.Die Industrie in Euroland sei schwach in das Jahr 2018 gestartet. Die Produktion sei im Januar im Vergleich zum Vormonat um 1,0% gesunken. Allerdings sei die Entwicklung durch einen außergewöhnlich starken Rückgang der Energieproduktion von 6,6% im Vormonatsvergleich geprägt gewesen. Dies dürfte sich im Februar nicht fortgesetzt haben, und die Energieproduktion sollte zurück in die Spur gefunden haben. Dennoch werde sich die Industrieproduktion im Februar schwer getan haben, an die positive Entwicklung des vierten Quartals 2018 anzuknüpfen. Grund dafür sei die schwache Entwicklung in Deutschland. Damit klaffe weiterhin eine große Lücke zwischen den euphorischen Stimmungsindikatoren und den harten Daten. (06.04.2018/ac/a/m)