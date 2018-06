Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Überraschend schwach ist die japanische Volkswirtschaft in dieses Jahr gestartet, so die Analysten der DekaBank.Massenhaft politische Querelen in der Eurozone, rückläufige Stimmungsindikatoren, der anhaltende Aufbau von Handelsschranken und eine große Anzahl von Feier- und Brückentagen seien ein giftiger Cocktail gewesen, den die deutsche Produktion im produzierenden Gewerbe im Mai zu schlucken gehabt habe. Nachdem schon der April mit schwachen Zahlen aufgewartet habe, werde wohl auch die Ausbringung im Mai keinen positiven Impuls gebracht haben. Die Sorgenfalten bei den Unternehmen würden tiefer, Investitionsentscheidungen würden aufgrund der Gemengelage verzögert und müssten neu überdacht werden. Alles in allem seien das keine guten Voraussetzungen für eine Belebung der Produktion. Die Analysten der DekaBank erwarten im Monatsvergleich lediglich eine Stagnation.Der US-Arbeitsmarkt für Juni dürfte erneut recht gut ausfallen. Die vorliegenden Frühindikatoren würden einen Beschäftigungsaufbau von knapp 200.000 Stellen andeuten. Dies entspreche nahezu der durchschnittlichen Entwicklung in den vergangenen Monaten. Die Arbeitslosenquote habe im Mai noch sehr knapp an der unteren Rundungsgrenze gelegen, sodass nur ein leichter Rückgang nötig wäre, um ein Sinken von 3,8% auf 3,7% zu erreichen. Allerdings würden hier die Frühindikatoren eher eine Seitwärtsbewegung andeuten, sodass die Analysten eine unveränderte Arbeitslosenquote erwarten würden. Ihre größte Abweichung zu den allgemeinen Analysteneinschätzungen betreffe die Lohnentwicklung. Hier würden die Frühindikatoren nach Einschätzung der Analysten nur ein leichtes Plus gegenüber dem Vormonat signalisieren. (29.06.2018/ac/a/m)