Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schon im vergangenen Monat reagierten die Indikatoren der sentix-Umfrage auf die Corona-Epidemie in China, so die Analysten der DekaBank.Im Dezember sei die Produktion kräftig unter die Räder gekommen. Ungewöhnlich viele Brückentage und die damit verbundenen Produktionsausfälle seien hierfür verantwortlich gewesen. Im Januar sollte sich eine Gegenbewegung dazu einstellen. Die Industrieumsätze vom Januar würden dies schon deutlich aufzeigen. Diese seien um 2,0% im Vormonatsvergleich angestiegen, wobei nicht nur das Inlands-, sondern auch das Auslandsgeschäft gelaufen sei. Für die bremsenden Auswirkungen der Corona-Epidemie in China sei es noch zu früh gewesen. Diese würden sich frühestens im Februar, wohl eher aber im März bemerkbar machen. Stützend dürfte sich die milde Witterung bemerkbar gemacht haben. Die Analysten der DekaBank rechnen mit einem sehr kräftigen Anstieg der Bauproduktion. Alles in allem werde die Produktion im produzierenden Gewerbe im Januar kräftig zugelegt haben.Durch die rasche Verbreitung des Coronavirus habe der Handlungsdruck auf die EZB wieder zugenommen. Mit einer Leitzinssenkung um gleich 50 Basispunkte habe die US-Notenbank FED sehr schnell reagiert. Die Analysten der DekaBank denken allerdings nicht, dass die EZB bei dieser Ratssitzung diesem Beispiel folgen wird. Aufgrund des bereits negativen Einlagensatzes wäre das Kosten-Nutzen-Verhältnis einer erneuten Senkung im Euroraum ungünstiger. Zudem würden sich Umfang und Dauer der Corona-Folgen noch nicht abschätzen lassen. Die Analysten der DekaBank erwarten daher eher Maßnahmen mit einem temporären Charakter, wie eine befristete Aufstockung der monatlichen Nettowertpapierkäufe und neue Langfristtender zu attraktiveren Konditionen als die des laufenden Programms TLTRO-III. (Ausgabe vom 06.03.2020) (09.03.2020/ac/a/m)