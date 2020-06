Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Konjunkturbild in China ist zweigeteilt: Die Industrieproduktion hat sich bereits im März stark erholt und lag bereits im April wie der über dem Vorjahresniveau, so die Analysten der DekaBank.Der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht habe vermutlich den Kurs der US-Wirtschaft im Mai bereits vorgezeichnet: Der Beginn der Erholung sei durchaus kräftig. Die Einzelhandelsumsätze dürften aufgrund der geringen Restriktionen relativ kräftig angestiegen sein. Die Autoverkäufe hätten dies ebenfalls angedeutet. Auch in der Industrie dürfte es einen starken Anstieg gegeben haben. Dies habe die Entwicklung der Wochenarbeitszeit im Mai angedeutet. Der Produktionszuwachs sei geringer als im Einzelhandel, allerdings sei hier auch der Ein-bruch weniger ausgeprägt gewesen. In beiden Fällen dürfte ca. ein Drittel des vorherigen Rückgangs wieder aufgeholt worden sein. Es sei allerdings relativ unwahrscheinlich, dass der Aufholprozess in dieser Geschwindigkeit weitergehen werde.Beim kommenden EU-Videogipfel am 19. Juni würden die Staats- und Regierungschefs vor allem über den von der Europäischen Kommission vorgelegten Wiederaufbaufonds beraten. Er sehe ein Volumen von 750 Mrd. Euro vor, 500 Mrd. Euro hiervon sollten Zuschüsse sein, die nicht wie der zurückgezahlt werden müssten, 250 Mrd. Euro Kredite. Entscheidend sei die Bereitschaft von Deutschland, sich mit umfangreichen Transfers am Wiederaufbau von Euroland zu beteiligen. Mit einer schnellen Einigung, was das Volumen und die Verteilung der Mittel anbelange, werde allerdings nicht gerechnet. Widerstand komme vor allem aus den Niederlanden, Schweden und Österreich. Dies sollte aber im Laufe der nächsten Monate unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gelöst werden. (12.06.2020/ac/a/m)