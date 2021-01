Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit dem sentix wird der erste Stimmungsindikator des neuen Jahres veröffentlicht (Montag), so die Analysten der DekaBank.Mittwoch: In den vergangenen Monaten sei die Entwicklung von Konjunkturindikatoren aufgrund ihrer starken Ausschläge oftmals spektakulär gewesen und habe daher häufiger im medialen Fokus gestanden. Aus geldpolitischer Sicht sei aber die Preisentwicklung von großer Bedeutung. Dies gelte umso mehr für Preisdaten in den USA, weil sich hier der Fokus der FED mit dem Strategiewechsel eindeutig verschoben habe. Im Dezember dürfte die Inflationsrate der Verbraucherpreise von 1,2% auf 1,3% angestiegen sein. Hierzu hätten vor allem Energiepreise beigetragen. Bereits zu diesem Zeitpunkt sei angemerkt, dass es aufgrund von Basiseffekten im März und deutlicher im April zu einem erheblichen Inflationssprung kommen werde. Dieser Inflationssprung habe geldpolitisch allerdings kaum Relevanz.Freitag: Unveränderte Einzelhandelsumsätze - und das solle spannend sein? In den USA gebe es zeitnahe Daten zum Einzelhandelsumsatz unterteilt nach den Teilbereichen. Diese vom Bureau of Economic Analysis zur Verfügung gestellten Daten würden eine extreme Volatilität in den Teilbereichen des Einzelhandels im Dezember andeuten. Fast alle Teilbereiche würden hiernach extrem hohe monatliche Veränderungsraten aufweisen. Allerdings gebe es keine eins-zu-eins-Beziehungen dieser Daten mit den offiziellen Einzelhandelsumsätzen. Schon leichte einseitige Abweichungen könnten dazu führen, dass die Einzelhandelsumsätze insgesamt gegenüber dem Vormonat deutlich ansteigen bzw. fallen würden. Einen weniger guten frühen Einblick gebe es zur Einschätzung der Industrieproduktion. Gemessen an den Stimmungsindikatoren dürfte ein solider Vormonatsanstieg gemeldet werden. (08.01.2021/ac/a/m)