Frankfurt (www.aktiencheck.de) - USA: Ausgaben und Einkommen der privaten Haushalte (Mittwoch, 23.12.2020): Die Konsumausgaben der privaten US-Haushalte dürften im November gegenüber dem Vormonat gesunken sein, so die Analysten der DekaBank.China: Einkaufsmanagerindex (Donnerstag, 31.12.2020): Die chinesische Wirtschaft präsentiere sich weiter in guter Verfassung: Die Industrieproduktion habe den Corona-Einbruch schon im Frühjahr überwunden und lege seitdem weiter kräftig zu. Getrieben werde sie von der starken Exportnachfrage und der anhaltenden Erholung der Investitionen. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe spiegle die gute Entwicklung mit Werten deutlich über der 50-Punkte-Marke wider. Im Dezember dürfte sich an dem Bild nicht viel geändert haben. Die Analysten würden einen leichten Rückgang des Einkaufsmanagerindex von 52,1 auf 51,9 Punkte erwarten. Angesichts neuer Corona-Belastungen in anderen Teilen der Welt würden die Analysten für die kommenden Monate auch in China eine Abschwächung der Wirtschaftsdynamik erwarten.Brexit (Donnerstag, 31.12.2020): Mit dem Ende der Brexit-Übergangsphase um 24 Uhr MEZ werde das Vereinigte Königreich den Binnenmarkt und die Zollunion der EU verlassen. Damit werde es wirtschaftlich gesehen zum Drittland gegenüber der EU. Die Verhandlungen zu einem neuen EU-UK-Handelsabkommen würden sich als extrem schwierig erweisen. Eine Einigung, zumindest auf freien Warenverkehr, scheine letztlich aber noch möglich, theoretisch sogar erst am 31.12. Das EU-Parlament und das britische Parlament würden in dem Fall dem Abkommen erst im Januar zustimmen. Bis dahin könnte die vorläufige Anwendung des Abkommens gelten. Ein No-Deal-Brexit als politischer Unfall könne allerdings nicht ausgeschlossen werden. Auch 2021 dürften die Verhandlungen fortgeführt werden, bspw. zur Äquivalenz von Finanzdienstleistungen. (18.12.2020/ac/a/m)