Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Mitglieder des OPEC-Kartells kommen zu einer Konferenz per Video zusammen, so die Analysten der DekaBank.Die Inflation im Euroraum dürfte im November auf dem niedrigen Niveau von -0,3% im Vergleich zum Vorjahr verharrt haben. In den von der Corona-Pandemie hart betroffenen Wirtschaftszweigen seien die Teuerungsraten bereits in den letzten Monaten in den negativen Bereich gefallen, so etwa bei Pauschalreisen, Hotelübernachtungen, Flug- und Bahntickets sowie Bekleidung. Die neuen Lockdowns dürften hier zu zusätzlichem Abwärtsdruck geführt haben. Gleichzeitig sollte ein weiterer Rückgang der Kerninflation dadurch verhindert werden, dass die Preise vieler saisonabhängiger Dienstleistungen im November ohnehin rückläufig seien. Energiegüter dürften unverändert starke Preisrückgänge aufweisen, während die Analysten der DekaBank bei Lebensmitteln nicht mit einer Beschleunigung des Preisauftriebs rechnen würden.Nach Berechnungen der Universität Oxford seien die Corona-bedingten Restriktionen in den USA seit Ende Mai kaum gelockert worden. In der Folge könne die wirtschaftliche Aktivität nicht rasch an die vorherige Entwicklung anknüpfen. Daraus ergebe sich ein L-förmiger Aufschwung. Sehr gut erkennbar sei dies auf Monatsbasis am Arbeitsmarkt. Im November würden die Analysten der DekaBank einen weiteren deutlich überdurchschnittlichen Beschäftigsaufbau erwarten, und dennoch reiche dieser nicht aus, um die entstandene Beschäftigungslücke hinreichend zu schließen. Erstaunlich gut habe sich die Arbeitslosenquote entwickelt. Sie sei von knapp 15% auf zuletzt knapp 7% gesunken. Allerdings lägen hier erhebliche Verzerrungen vor. Denn viele Personen hätten sich vom Arbeitsmarkt verabschiedet, weil sie keine Stelle gefunden hätten. Dies mache ca. 2,5 Prozentpunkte aus, was die Prognose erschwere. (27.11.2020/ac/a/m)