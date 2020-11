Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz des tiefen, Corona-bedingten Einbruchs im Februar lag die chinesische Industrieproduktion in den ersten neun Monaten des Jahres leicht (1,2%) über dem Niveau des Vorjahres, berichten die Analysten der DekaBank.Es seien die zwei Gesichter der US-Wirtschaft in der Corona-Erholung: Während die Einzelhandelsumsätze bereits im Juni das Vorkrisenniveau erstmals wieder hätten überschreiten können, hinke die Industrieproduktion auffallend deutlich hinterher. An diesem grundsätzlichen Bild dürfte sich auch mit den Oktoberzahlen nichts Wesentliches ändern. Tagesdaten zur Umsatzentwicklung würden allerdings den Schluss zulassen, dass die Umsätze im Oktober gegenüber dem Vormonat gesunken sein dürften. Dies sei aus Sicht der Analysten eine Normalisierung, denn die Umsätze seien nur ein Teil des gesamten privaten Konsums und sie hätten bspw. von den staatlichen Unterstützungsmaßnahmen überproportional profitiert. Weitere Tagesdaten zum gesamten privaten Konsum würden nämlich durchaus einen weiteren Konsumanstieg im Oktober andeuten.Die Zeit für ein Brexit-Abkommen zum 1. Januar 2021 werde immer knapper, vor allem die Zeit für seine fristgerechte Ratifizierung. Der Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen lasse immer noch auf sich warten. Da aber der Kreis der Brexit-Hardliner um Boris Johnson derzeit bröckle, könnte eine konstruktivere Haltung der Briten gegenüber der EU eine baldige Einigung ermöglichen. Zudem dürfte Johnson keinen No-deal-Brexit mit der EU riskieren, da ansonsten ein zeitnaher Handelsvertrag mit den USA mit dem neuen US-Präsidenten Biden (Brexit-Kritiker) nicht möglich wäre. Nächste Woche setze sich die EU als neue Deadline für die Einigung auf einen Vertragsentwurf mit UK: Vor allem rund um den EU-Gipfel würden klare Aussagen erwartet, spätestens aber Ende nächster Woche. (13.11.2020/ac/a/m)