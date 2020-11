Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Über Europa fegt die zweite Corona-Welle hinweg, berichten die Analysten der DekaBank.Nach dem massiven, Corona-bedingten Einbruch im zweiten Quartal (-19,8% im Vergleich zum Vorquartal) dürfte sich das Bruttoinlandsprodukt des Vereinigten Königreichs im dritten Quartal 2020 kräftig erholt haben. Die Analysten würden rund 16% Wachstum gegenüber dem Vorquartal erwarten. Den größten Wachstumsbeitrag dazu dürfte der private Konsum liefern, was auf die Lockerungen nach dem Corona-Lockdown vom Frühjahr zurückzuführen sei. Allerdings dürfte die Wirtschaftsleistung immer noch etwa 9% unter dem Vorkrisenniveau von Q4/2019 liegen. Der Ausblick auf das vierte Quartal halte aufgrund des zweiten nationalen Lockdowns im November eine erneute Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts parat, allerdings eine deutlich geringere als im Frühjahr.Die Entwicklung der US-Verbraucherpreise sei in den vergangenen Monaten auf den ersten Blick und für sich genommen unspektakulär gewesen: Corona-bedingt sei die Inflationsrate in die Nähe von null Prozent gesunken und anschließend wieder angestiegen. Im Oktober dürfte die Inflationsrate wieder leicht gefallen sein. Lasse man Lebensmittel und Energie außen vor, dann würden die Analysten eine nahezu unveränderte Preisteuerungsrate erwarten. Im historischen sowie im globalen Kontext sei die Preisentwicklung jedoch höchst auffallend, denn die disinflationären Effekte, die man angesichts der Wirtschaftskrise hätte erwarten können und die auf globaler Ebene zu beobachten seien, lägen in den USA nicht bei weitem nicht vor. Eine mögliche Erklärung wäre, dass der Zusammenhang zwischen dem Auslastungsgrad der Volkswirtschaft und Inflation in den USA geringer sei als anderorts. (Ausgabe vom 06.11.2020) (09.11.2020/ac/a/m)