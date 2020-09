Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am 3. November ist großer Wahltag in den USA: Der ehemalige Vize-Präsident Joe Biden tritt gegen den Amtsinhaber Donald Trump an, berichten die Analysten der DekaBank.China-Einkaufsmanagerindex (Mittwoch): Die Erholung der chinesischen Wirtschaft gehe weiter. Zwar habe sich die Dynamik im Verarbeitenden Gewerbe zuletzt etwas abgeschwächt, doch die Monatsveränderungsraten der Industrieproduktion seien noch immer höher als vor der Corona-Krise. Wichtige Treiber seien Medizin- und IT-Ausrüstung, die in der Pandemie einen Nachfrageschub erlebt hätten. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe habe im August bei 51,0 Punkten gelegen und dürfte im September leicht zugelegt haben (DekaBank-Prognose: 51,2 Punkte). Im vierten Quartal erwarte man eine Abschwächung der Konjunkturdynamik, weil die Regierung mit Stimulierungsmaßnahmen zurückhaltend bleibe.US-Arbeitsmarktbericht (Freitag): Die Entwicklung der US-Wirtschaft im bisherigen Aufschwung sei überaus positiv gewesen. Noch nie sei die Mehrheit der Analysten so ausgeprägt und anhaltend von den Wirtschaftsdaten positiv überrascht worden. Dies gelte auch für die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Obwohl hier historisch einmalige Anstiege gemeldet worden seien, sei die Erholung am Arbeitsmarkt jedoch bedeutend weniger ausgeprägt als in vielen anderen Bereichen der Volkswirtschaft. Im Vergleich zu einem fiktiven Szenario ohne Corona-Krise sei das Beschäftigungsniveau im August ca. 8,3 Millionen zu niedrig gewesen. Für den Arbeitsmarktbericht im September erwarte man zwar erneut einen überaus kräftigen Beschäftigungsaufbau. Aber auch dieser werde bestätigen, was andere Indikatoren bereits andeuten würden: Der Aufholprozess werde langsamer. (Ausgabe vom 25.09.2020) (28.09.2020/ac/a/m)