Die Wirtschaft in Euroland befinde sich durch die Ausbreitung von Covid-19 in einer schweren Rezession. Obwohl die Corona-Krise erst Mitte März 2020 in weiten Teilen der EWU zu Ausgangsperren und Produktionsstillegungen geführt habe, habe es bereits in den ersten drei Monaten des Jahres den stärksten Quartalseinbruch in der Geschichte der EWU gegeben. Das zweite Quartal dürfte allerdings noch wesentlich schlechter werden. Darauf würden die Einkaufsmanagerindices hindeuten. Selbst wenn es nach dem historischen Absturz der Indices im April nun im Mai durch die eingeführten leichten Lockerungsmaßnahmen zu Anstiegen kommen sollte. Dies gelte sowohl für den Teilindex der Dienstleister als auch den Teilindex der Industrie.



In China beginne der Nationale Volkskongress, der wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr im März nicht habe stattfinden können. Die Fortschritte Chinas bei der Überwindung der Corona-Krise würden sich nicht nur darin zeigen, dass der Kongress nun abgehalten werden könne. Auch die jüngsten Wirtschaftszahlen würden das Bild einer Wirtschaft im Erholungsmodus zeichnen. Angesichts der wegbrechenden Exportnachfrage werde die chinesische Wirtschaft in den kommenden Monaten dennoch auf staatliche Unterstützung angewiesen sein. Der Volkskongress dürfte mehr Klarheit darüber bringen, welche Bereiche besonders gefördert werden sollten. Die Analysten würden erwarten, dass das Wirtschaftswachstumsziel für 2020 bei rund 2% festgelegt werde. (15.05.2020/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Etwas früher in diesem Monat wurden die Finanzmarktanalysten von Sentix zu ihren Einschätzungen bezüglich der Konjunkturlage und -erwartungen befragt, berichten die Analysten der DekaBank.Während sich die Lageeinschätzung verschlechtert habe, seien die Erwartungen angestiegen. Seither habe es in Deutschland und im Rest der Eurozone einige Lockerungen gegeben, die die Stimmung der Finanzmarktanalysten positiv beeinflussen könnte. Allerdings hätten in den letzten Tagen die Sorgen an den Märkten vor einem Wiederaufflammen der Infektionen damit vor neuerlichen Belastungen der Wirtschaft zugenommen. Alles in allem würden die Analysten nach dem starken Plus der ZEW-Konjunkturerwartungen im Vormonat eine leichte Gegenbewegung im Mai erwarten.