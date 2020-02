Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Montag: Bis vor kurzem waren fast alle Stimmungsindikatoren in der Aufwärtsbewegung, nachdem sich der Handelsstreit zwischen den USA und China entschärft hatte, so die Analysten der DekaBank.Freitag: Die Prognose der deutschen Verbraucherpreise im Februar sei mit erhöhter Unsicherheit behaftet, denn die Analysten würden gegenläufige Entwicklungen in den einzelnen Teilbereichen erwarten. Die Kerninflation sei im Januar schwach gewesen, unter anderem wegen außergewöhnlich starker Preissenkungen bei Pauschalreisen dürfte sich nun aber etwas erholen. Den starken Preisrückgängen bei Benzin, Diesel und Heizöl stünden Preiserhöhungen für Elektrizität gegenüber, insgesamt dürften die Preise für Energiegüter aber nachgegeben haben. Bei saisonalen Lebensmitteln könnten die saisonbedingten Preisanstiege etwas schwächer ausgefallen sein als im Vorjahr. In der Summe würden die Analysten eine Abnahme der Inflation (gemäß des harmonisierten Verbraucherpreisindex HVPI) auf 1,5% erwarten.Freitag: Im vergangenen Jahr habe die Amerikanische Zentralbank drei Mal ihr Leitzinsintervall um jeweils 25 Basispunkte gesenkt und diese als Versicherungsschritte gegenüber den damaligen globalen Wachstumsrisiken bezeichnet. Im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus hätten in den vergangenen Wochen die Erwartungen an den Kapitalmärkten zugenommen, dass die FED in diesem Jahr die geldpolitische Lockerung fortsetzen könnte. Ein wesentlicher Unterschied zum vergangenen Jahr sei aber, dass in den kommenden Monaten das wichtigste Inflationsmaß der FED, der Deflator der privaten Konsumausgaben, ansteigen werde. Für Januar würden die Analysten insbesondere in der engeren Abgrenzung einen Anstieg von 1,6% auf 1,8% erwarten. Die Hürde für ein Eingreifen der FED sei damit zwar nicht unüberwindbar hoch, aber höher als im vergangenen Jahr. (21.02.2020/ac/a/m)