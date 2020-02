Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Montag: Es könnte alles so schön sein. Die globalen Frühindikatoren hellen sich immer mehr auf, so die Analysten der DekaBank.Donnerstag: Im vergangenen Jahr habe die enorme Brexit-Unsicherheit deutliche Spuren in der Wachstumsdynamik des Vereinigten Königreichs hinterlassen. Der ursprüngliche Austrittstermin 29. März 2019 sei insgesamt drei Mal verschoben worden. Wegen des dabei immer wiederkehrenden Risikos eines No-Deal-Brexits hätten die britischen Unternehmen und auch ihre ausländischen Handelspartner ihre Lager vorsichtshalber stark aufgebaut, hätten sie allerdings nach jeder Brexit-Verschiebung wieder abbauen müssen. Diese Lageraktivität habe zu einem Auf und Ab in den britischen Quartalswachstumsraten geführt. Im Schlussquartal 2019 dürfte das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem starken dritten Quartal stagniert haben. Nach dem geordnetem Brexit Ende Januar sollte der Brexit-Effekt der Lager langsam nachlassen.Freitag: Um 0,6% sei das deutsche Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2019 angestiegen, habe das Statistische Bundesamt im Januar mitgeteilt. Damals hätten aber nur die Informationen über die Monate Oktober und November vorgelegen. Der damals noch unbekannte Dezember habe es in sich gehabt, denn die Einzelhandelsumsätze und die Produktion seien im Vergleich zum November mit Raten von über 3% gesunken. Das sei ein regelrechter Absturz gewesen. Damit könnte das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal sogar geschrumpft sein. Weiterhin befinde sich die Industrie in einer Rezession, und die Dienstleister würden sich schwerer als sonst tun, sich dem entgegenzustemmen. Höchstwahrscheinlich würden die schwachen Dezemberwerte noch nach oben revidiert, doch mehr als eine Stagnation des Bruttoinlandsprodukts sei keinesfalls drin. (07.02.2020/ac/a/m)