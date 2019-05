Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen sechs Monaten ist die deutsche Industrieproduktion nur einmal angestiegen, in diesem Jahr noch gar nicht, so die Analysten der DekaBank.Die chinesischen Verbraucherpreise seien im März um 2,3% im Vergleich zum Vorjahresmonat angestiegen, was eine deutliche Beschleunigung gegenüber dem Februarwert (1,5%) bedeutet habe. Die Analysten würden erwarten, dass die Inflationsrate im April erneut höher gemeldet werde, allerdings sollte die Zunahme auf 2,4% gering ausfallen. Der Anstieg im März sei fast vollständig durch einen Basiseffekt zu erklären gewesen, weil die Preise im März des Vorjahres untypisch niedrig gelegen hätten. Trotz des Ölpreisanstiegs der vergangenen Monate würden die Analysten das Risiko eines weiteren deutlichen Inflationsanstiegs für eher gering halten. Das Inflationsziel von 3% für 2019, das als Höchstgrenze und nicht als Wunschwert interpretiert werde, würden die Analysten daher nicht in Gefahr sehen, und die Geldpolitik könne auf ihrem eher expansiven Pfad bleiben.Die Inflationsrate der US-Verbraucherpreise habe zu Beginn des Jahres mit 1,5% auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau gelegen. Insbesondere die Energiepreise seien hierfür maßgeblich verantwortlich gewesen. Im März sei dann ebenfalls energiepreisbedingt der erste Anstieg erfolgt, und im April dürfte sich die Entwicklung fortgesetzt haben. Lasse man Energie sowie Nahrungsmittelpreise außen vor, dann dürfte hier ein relativ unauffälliger monatlicher Preisanstieg erfolgen. Im Monat zuvor habe ein Sondereffekt im Bereich Bekleidung für eine gedämpfte Preisentwicklung gesorgt. Mit einer Wiederholung würden die Analysten für April nicht rechnen. Die Jahresteuerung dieser sogenannten Kernrate dürfte von 2,0% auf 2,2% ansteigen und damit weiterhin im Zielbereich der FED liegen. (03.05.2019/ac/a/m)