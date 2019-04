Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Daten, die bislang für das erste Quartal vorliegen, zeichnen ein uneinheitliches Bild von der chinesischen Wirtschaft: Die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe sind im Januar und Februar deutlich gefallen, so die Analysten der DekaBank.Die unerwartete Schwäche der europäischen Wirtschaft im zweiten Halbjahr 2018 habe vor allem an der exportorientierten Industrie gelegen. Neben der Verlangsamung des Welthandels seien es auch nationale Sonderfaktoren gewesen, die dazu beigetragen hätten. Gestützt worden sei die Konjunktur in Euroland durch die robuste Binnenwirtschaft. Es sei damit zu rechnen, dass diese Zweiteilung der europäischen Wirtschaft zunächst weiter anhalte. Darauf dürften auch die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für den April hindeuten. Dies werde durch den markanten Unterschied zwischen dem Teilindex der Dienstleister und demjenigen der Industrie deutlich. Es zeichne sich aber eine Bodenbildung ab, sodass gegenwärtig die Rezessionsgefahr für Euroland etwas abnehme.Die US-Einzelhandelsumsätze dürften im März relativ kräftig gegenüber dem Vormonat angestiegen sein. Hierauf würden starke Autoverkaufszahlen hindeuten. Zudem seien die Benzinpreise im März saisonbereinigt überaus kräftig angestiegen. Auch in der engeren statistischen Abgrenzung würden die Analysten einen überdurchschnittlichen Zuwachs erwarten. Dieser resultiere einerseits aus einer verhältnismäßig kräftigen Lohnentwicklung. Darüber hinaus hätten sich die Einzelhandelsumsätze nach dem immer noch erklärungsbedürftigen Rücksetzer im Dezember vergangenen Jahres noch nicht vollständig wieder erholt. Es bestehe daher etwas Nachholbedarf. Trotz dieses Schlussspurts dürfte der private Konsum im ersten Quartal insgesamt nur schwach angestiegen sein. (12.04.2019/ac/a/m)