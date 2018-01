Die Finanzmärkte würden sich darauf einstellen, dass die EZB ihre Wertpapierkäufe bis Ende des Jahres auslaufen lasse und schon kurz darauf mit Leitzinserhöhungen beginne. In Futures eingepreiste Geldmarktsätze seien gestiegen und der Euro habe weiter aufgewertet. Zuletzt hätten sich einige Ratsmitglieder jedoch bemüht gezeigt, die Markterwartungen wieder zu dämpfen.



Die Analysten würden davon ausgehen, dass die EZB bei dieser Ratssitzung die zentralen Elemente ihrer Forward Guidance noch unverändert lassen werde. Auf der Pressekonferenz könnte Präsident Draghi seine Zuhörer jedoch darauf vorbereiten, dass die EZB ihre Aussagen zu zukünftigen Wertpapierkäufen und Leitzinsen in den nächsten Monaten schrittweise anpassen könnte, ohne dass dies einen abrupten Kurswechsel der Geldpolitik signalisieren solle.



Die US-Wirtschaft habe sich auch im Schlussquartal von 2017 gut entwickeln können. Die bislang vorliegenden Informationen würden andeuten, dass das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts zum dritten Mal in Folge im Bereich von 3% (annualisierte Quartalsveränderungsrate) liegen dürfte. Zudem sei die Wachstumszusammensetzung weiterhin gut. So würden vor allem die Unternehmensinvestitionen relativ kräftig angestiegen sein. Dies sei förderlich für die zukünftige Produktivitätsentwicklung und damit letztlich für die Lohn- und Einkommensentwicklung der privaten Haushalte. Nicht alle Teilaggregate würden im vierten Quartal einen positiven Wachstumsbeitrag geliefert haben. So dürften die Investitionen im Gewerbebau zum zweiten Mal in Folge gesunken sein und auch der Außenhandel habe eine Belastung dargestellt. (19.01.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auf hohen Gipfeln ist die Luft sehr dünn, und in der Nähe eines solchen befindet sich die Stimmung der deutschen Wirtschaft, so die Analysten der DekaBank.Sehr schwer falle jeder weitere Schritt und nur sehr langsam gehe es weiter in Richtung des Gipfels. Die aktuelle Konjunkturlage sei prächtig: Seit dem Spätsommer letzten Jahres würden die Konjunkturindikatoren in Europa, aber auch weltweit, immer wieder die Erwartungen übertreffen. Lange Lieferzeiten, schwierige Personalsuche und enger werdende Produktionskapazitäten würden zeigen, wie viel Druck im Kessel der deutschen Volkswirtschaft herrsche. Die Analysten würden daher im Januar eine Seitwärtsbewegung des ifo-Geschäftsklimas auf dem erreichten hohen Niveau erwarten. Im Januar werde zudem die jüngste Kapazitätsauslastung veröffentlicht. Die sollte man sich anschauen.