Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die britischen Verbraucherpreise sind seit dem Jahreswechsel wie erwartet rasant gestiegen, so die Analysten der DekaBank.Die EZB teile das letzte gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäft des Typs TLTRO II zu. Während der erste Tender im Juni letzten Jahres vor allem aufgrund von Umschichtungen aus dem alten Programm TLTRO I ein Volumen von fast 400 Mrd. Euro erreicht habe, sei die Nettonachfrage bei den beiden anschließenden Operationen deutlich geringer gewesen. Der letzte Tender könnte eine Größenordnung um 200 Mrd. Euro erreichen. EZB-Präsident Draghi habe betont, dass keine Fortsetzung des Programms geplant sei. Das heiße, dieses Refinanzierungsgeschäft sei die vorerst letzte Gelegenheit zur langfristigen Mittelaufnahme. Die Erwartung, dass die Leitzinsen in den nächsten Jahren wieder ansteigen würden, mache den festen Zinssatz von 0,0% bei einer Laufzeit von vier Jahren äußerst attraktiv.Die Konjunktur in Euroland habe den Schwung aus dem vierten Quartal mitgenommen. Bislang laufe das erste Quartal gut. Negative politische Schocks aus den USA oder auch aus Europa seien in den vergangenen Wochen ausgeblieben. Eine gute Stimmung in der Wirtschaft der Europäischen Währungsunion dürften für den März auch die Einkaufsmanagerindices zum Ausdruck bringen. Dies gelte sowohl für den Teilindex der Dienstleister als auch für den Teilindex der Industrie. Ein leichter Rücksetzer bei den Einkaufsmanagerindices sollte vor dem Hintergrund der starken Entwicklung in den Vormonaten als Verschnaufpause interpretiert werden und nicht als Stimmungsumschwung. Beide Teilindices hätten im Februar den höchsten Stand seit fast sechs Jahren erreicht. (17.03.2017/ac/a/m)