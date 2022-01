Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der Belastungen durch neue Lockdowns, Energieengpässe und die Probleme am Immobilienmarkt hat sich das chinesische Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal ordentlich entwickelt, wenn man die monatlichen Indikatoren zugrunde legt, so die Analysten der DekaBank.Die Stimmung der Finanzmarktanalysten dürfte sich zum Jahresbeginn 2022 verbessert haben. Darauf deute die Umfrage von Sentix hin, und das werde die Erhebung des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) bestätigen. Dabei zeige sich, dass insbesondere die Gegenwart deutlich besser eingeschätzt werde, was wohl auf eine ganze Reihe positiver Überraschungen bei den jüngst veröffentlichten Konjunkturindikatoren zurückzuführen sei. Die ZEW-Konjunkturerwartungen könnten angesichts der weiterhin vorhandenen Risiken (Corona, Lieferengpässe, Energiepreise) davon nur sehr unterdurchschnittlich profitieren. Immerhin, ein leichter Anstieg im Januar sei möglich.Im Nachhinein betrachtet habe die EZB-Ratssitzung vom 16. Dezember einen wichtigen Wendepunkt markiert, weil sie den Wunsch zahlreicher Mitglieder habe erkennen lassen, die umfangreichen Nettoanleihekäufe des Eurosystems zeitnah zu reduzieren. Die Zusammenfassung dieser Sitzung sollte nun zeigen, dass die Notenbanker die Auf- und Abwärtsrisiken des mittelfristigen Inflationsausblicks anders beurteilt hätten als noch wenige Wochen zuvor. Ihre Diskussion dürfte aber auch zum Ausdruck bringen, dass die Normalisierung der Geldpolitik zunächst nur die Wertpapierkäufe betreffen werde und der richtige Zeitpunkt für eine Anhebung der Leitzinsen unter den Ratsmitgliedern weiterhin umstritten sei. (14.01.2022/ac/a/m)