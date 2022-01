Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Inflationsrate der US-Verbraucherpreise dürfte auch im Dezember weiter angestiegen sein, so die Analysten der DekaBank.Das Winterhalbjahr sei für Deutschland besonders herausfordernd: Die Infektionen seien bedrohlich, die Lieferketten angespannt und die Energiepreise im Steilflug. Im vierten Quartal würden sich die ersten Ausläufer davon in einer deutlichen Abschwächung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums bemerkbar machen. Destatis werde hierzu im Frage- und Antwortteil der Pressekonferenz qualitativ Stellung nehmen. Doch die Berg- und Talfahrt des deutschen Bruttoinlandsprodukts ziehe sich schon durch das gesamte Jahr 2021: Auf ein coronabedingt sehr schwaches erstes Quartal sei die konjunkturelle Aufholjagd im Sommerhalbjahr gefolgt. Alles in allem sei das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 wohl um 2,6% angestiegen.Die Prognose der US-Einzelhandelsumsätze im Dezember sei aus mehrfacher Hinsicht schwieriger als sonst. Bereits in "normalen Zeiten" würden die Konsummonate November bis Januar aus statistischer Sicht als sehr herausfordernd gelten. Denn in diesem Zeitraum gebe es beträchtliche Schwankungen beim Ausgabeverhalten der privaten Haushalte. Durch die Corona-Krise gebe es einen weiteren Faktor, der die übliche Saisonbereinigung an ihre Grenzen führe. Erkennbar sei dies an den zeitnahen Indikatoren, die trotz Saisonbereinigung seit Mitte November in den USA eine extreme hohe Schwankungsanfälligkeit aufweisen würden. Zudem würden die Informationen aus der letzten Dezemberwoche fehlen und die Erfahrung von 2020 lehre, dass in dieser Woche die Umsätze geradezu kollabiert sein müssten, und zwar nach Saisonbereinigung. (07.01.2022/ac/a/m)