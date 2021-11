Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sie ist wieder da! Corona schlägt mit voller Wucht zu und trifft wieder einmal auf ein nicht vorbereitetes Deutschland, so die Analysten der DekaBank.Das wichtigste Inflationsmaß der FED sei der Deflator der privaten US-Konsumausgaben. Mit einer Rate von 5,0% dürfte dieser im Oktober in einen Bereich vorstoßen, in dem er seit 1990 nicht mehr gewesen sei. Weiterhin würden vor allem transitorische Effekte eine entscheidende Rolle für die Inflationsentwicklung tragen. Zusammen mit den Preisdaten würden auch die Einkommen und die Konsumausgaben veröffentlicht. Im Oktober dürfte erneut der Wegfall von fiskalpolitischen Zahlungen die Einkommensentwicklung belastet haben. Ohne diesen Effekt dürften die Einkommen ordentlich, aber nicht überaus kräftig gegenüber dem Vormonat angestiegen sein. Die Einzelhandelsumsätze hätten bereits angedeutet, dass der Oktober ein guter Konsummonat gewesen sei.FED-Chef Jerome Powell habe sich in der Pressekonferenz zum letzten Zinsentscheid hinsichtlich der transitorischen Preiseffekte relativ gelassen gezeigt. Die Bekanntgabe des Sitzungsprotokolls zu diesem Zinsentscheid dürfte zeigen, dass diese Gelassenheit nicht alle Inflationsthemen umfasse. So dürften die Mietpreisentwicklung, aber auch der Anstieg des Arbeitskostenindex im dritten Quartal sehr wahrscheinlich thematisiert worden sein. Spannend bleibe, wie hoch hier die Befürchtungen der einzelnen FOMC-Mitglieder wirklich seien. Das Ausmaß der Besorgnis könne wiederum ein Hinweis darauf sein, ob möglicherweise beim Zinsentscheid im Dezember die Reduzierung des Anleihekaufvolumens von derzeit monatlich 15 Mrd. US-Dollar auf 30 Mrd. US-Dollar erhöht werde. (19.11.2021/ac/a/m)