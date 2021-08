Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft in Euroland konnte im zweiten Quartal um kräftige 2% im Vergleich zum Vorquartal zulegen, so die Analysten der DekaBank.Wann beginne das "Tapering" der FED? Damit sei die Verringerung des bisherigen monatlichen Anleiheankaufprogramms der FED gemeint. Das jährliche geldpolitische Symposium (veranstalltet von der FED Kansas) in Jackson Hole starte am Donnerstagabend mit einem informellen Abendessen. Am Freitagnachmittag folge dann die Eröffnungsrede von FED-Chef Jerome Powell. Das Redemanuskript werde aber vermutlich schon wenige Stunden zuvor veröffentlicht. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich Powell bei dieser Rede hinsichtlich des Tapering-Beginns zurückhaltend äußern werde. Neben seiner Rede werde es aber eine Vielzahl an Interviews mit FOMC-Mitgliedern geben, die weiteren Aufschluss über die Mehrheitsverhältnisse innerhalb des FOMC liefern könnten.Die Jahresrate des Deflators der privaten US-Konsumausgaben dürfte sowohl in der Headline als auch in der statistischen Abgrenzung ohne Lebensmittel und Energie im Juli einen Hochpunkt erreicht haben. Denn es zeichne sich ab, dass der für den ungewöhnlich starken Anstieg der Inflationsraten verantwortliche "Mismatch" von Angebot und Nachfrage am Abklingen sei. Spannend seien auch die Konsumausgaben sowie die Einnahmen der privaten Haushalte. Die Einzelhandelsumsätze hätten bereits angedeutet, dass der Konsum im Juli eher zur Schwäche geneigt haben dürfte. Mehrere Fiskalhilfen würden weiter sinken, allerdings sei im Juli die Anhebung des Kindergeldes gestartet. In der Summe dürfte der Fiskaleffekt etwas belastet haben. (20.08.2021/ac/a/m)