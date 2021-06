Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft der Europäischen Währungsunion wartet seit zwei Quartalen auf Wachstum, so die Analysten der DekaBank.Es werde kein einheitliches Stimmungsbild beim ifo Geschäftsklima im Juni geben. Die Industrie profitiere von der kräftigen globalen Konjunktur und leide unter den hierdurch verursachten Engpässen bei Vorprodukten und Transportkapazitäten. Diese hätten sich in den letzten Monaten verschärft, würden nach ifo-Berechnungen rund 1,5 Prozentpunkte Produktionswachstum kosten und würden dementsprechend die Stimmung der Industrie dämpfen. Ganz anders die Dienstleister und der Handel. Befreit von den Fesseln des Lockdowns und in der Erwartungen eines lebhaften Sommers werde sich deren Stimmung merklich verbessert haben. Unterm Strich steige damit das ifo Geschäftsklima abermals an.Die Datenveröffentlichung der Einnahmen und Ausgaben der privaten US-Haushalte im Mai beinhalte gleich mehrere Aspekte: Das Ausmaß der Fiskalhilfe sei nochmals um ca. 750 Mrd. US-Dollar (annualisiert) gegenüber dem Vormonat gesunken, was für einen weiteren Einkommensrückgang sorge. Die Einzelhandelsumsätze seien zwar im Mai gegenüber dem Vormonat gefallen. Dies betreffe aber vor allem die Gebrauchtwaren. Tagesdaten zum privaten Konsum insgesamt würden auf eine überaus kräftige Ausweitung der Ausgaben hindeuten. Dies lasse die Vermutung zu, dass sich die Erholung der bislang noch relativ geringen Ausgaben für Dienstleistungen möglicherweise beschleunigt habe. Zusammen mit diesen Daten werde auch die Preisstatistik der Ausgaben veröffentlicht. Aufgrund des hohen Mismatch von Angebot und Nachfrage dürfte die Jahresteuerungsrate nochmals kräftig ansteigen. (18.06.2021/ac/a/m)