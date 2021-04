Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es ist ein Konjunkturbild der Gegensätze in Deutschland: Während die Industrie brummt, leiden Teile der Dienstleister weiter unter den - immerhin etwas gelockerten - Corona-Beschränkungen, so die Analysten der DekaBank.Die US-Wirtschaft habe sich im ersten Quartal diesen Jahres außerordentlich gut entwickelt. Die Analysten würden einen sehr starken Anstieg des Bruttoinlandsprodukts erwarten. Maßgeblich hierzu hätten zwei Fiskalprogramme beigetragen: Der Response & Relief Act vom Ende vergangenen Jahres sowie der American Rescue Plan Act vom März diesen Jahres. Speziell im März sei noch eine relativ deutliche Verringerung der Restriktionen hinzugekommen. Geschmälert werde die Wachstumsdynamik voraussichtlich vom Außenhandel - die Exporte seien vermutlich gesunken. Hinzu komme, dass die Produktion der Unternehmen dem starken Nachfrageschub nicht vollständig nachgekommen sein dürfte, sodass von den Lagerinvestitionen ein negativer Wachstumsbeitrag zu erwarten sei.Die Konjunkturindikatoren für März seien noch nicht bekannt, doch das halte die Statistikämter in Europa nicht davon ab, die Bruttoinlandsproduktzahlen für das erste Quartal zu präsentieren. Glücklicherweise haben wir in Deutschland inzwischen einen Kranz voll hochfrequenter Indikatoren, die diese Lücke etwas schließen, so die Analysten der DekaBank. Danach könne man die ersten beiden Monate des Quartals unter die Rubrik Verlust buchen. Der März könnte aber infolge der Lockerungen einen Impuls nach oben gegeben haben. Auch wenn das nicht ausreiche, die Veränderungsrate des Bruttoinlandsprodukts für das erste Quartal in positives Terrain zu heben, werde doch schlimmeres verhindert. Die Analysten würden eine Schrumpfung um rund 1% im Vorquartalsvergleich erwarten. (23.04.2021/ac/a/m)