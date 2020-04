Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäische Wirtschaft steckt durch die Ausbreitung von COVID-19 in einer schweren Krise, so die Analysten der DekaBank.Donnerstag: Der EU-Gipfel am 23. April finde aufgrund der Corona-Krise als Videokonferenz statt und stehe ganz im Zeichen des Virus. Entscheidend werde sein, ob und wenn ja in welcher Form sich die Mitgliedstaaten auf eine gemeinschaftliche Finanzierung des Konjunkturpakets für die Europäische Union (EU) einigen könnten. Eine gesamtschuldnerische Haftung aller Mitglieder dürfte kaum Zustimmung in der Kernunion finden und man dürfe abwarten, welche Alternativen diskutiert würden. Sollten die EU-Mitglieder im Streit auseinandergehen, nähme das Risiko einer erneuten Eurokrise zu.Freitag: Die ifo Konjunkturumfragen im März seien im Zeitraum von 2. März bis 24. März erhoben worden, wobei laut ifo Institut bereits über zwei Drittel der beantworteten Fragebögen in den ersten beiden Wochen von den Umfrageteilnehmern zurückgesendet worden seien. Diese hätten weder auf die Lockdownbeschlüsse noch auf die Produktionsstillegungen reagieren können. Das sollte in der aktuellen Umfrage nachgeholt werden. In der Märzumfrage seien die Geschäftserwartungen schon doppelt so stark gesunken wie die Lageeinschätzung. Die Perspektive auf eine Lockerung ab Mai sollte nun zu einer Dämpfung des falls der Erwartungen führen. Dafür sei mit einem kräftigen Rückgang der Lagebeurteilung zu rechnen. Insgesamt stoße das ifo-Geschäftsklima im April nach unten in die Regionen der globalen Finanzkrise vor. (17.04.2020/ac/a/m)