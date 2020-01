Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Jahresteuerung der US-Verbraucherpreise dürfte im Dezember mit 2,3% ihren höchsten Stand seit gut einem Jahr erreicht haben, so die Analysten der DekaBank.Pleiten, Pech und Pannen! Mit viel Enthusiasmus sei man in das Jahr 2019 gestartet und habe einen Anstieg des deutschen Bruttoinlandsprodukts von 1,8% erwartet. Dann hätten die Eskalation des Handelsstreits, das ewige Brexit-Drama und die Probleme der deutschen Automobilindustrie zugeschlagen. Monat für Monat seien die Prognosen nach unten revidiert worden bis am Ende ein mageres Wachstum von 0,5% gestanden habe. Getragen worden sei es vor allem vom privaten und öffentlichen Konsum sowie von der Bautätigkeit. Dagegen habe sich das Wachstum der Ausrüstungsinvestitionen dramatisch abgeschwächt. Die Lagerinvestitionen und der Außenbeitrag hätten die gesamtwirtschaftliche Aktivität spürbar gebremst. Die am Mittwoch zu veröffentlichende Zahl basiere noch nicht auf der Kenntnis aller Konjunkturindikatoren und stelle daher nur eine Schätzung dar.Die Einigung auf Schritte zur Deeskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China solle am 15. Januar unterzeichnet werden. Die Aussicht darauf habe in den vergangenen Wochen an den Finanzmärkten bereits für Erleichterung gesorgt. Das Wachstumstrend der chinesischen Wirtschaft dürfte dennoch 2020 leicht nach unten gerichtet sein. Damit würde sich die Entwicklung des Vorjahres fortsetzen. Im abgelaufenen vierten Quartal dürfte ein Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 6,0% (im Vergleich zum Vorjahr) erzielt worden sein. Noch im ersten Quartal 2019 habe das Tempo bei 6,4% gelegen. Bezogen auf das Gesamtjahr dürfte sich die BIP-Wachstumsrate von 6,6% in 2018 auf 6,1% in 2019 verlangsamt haben. Für 2020 würden die Analysten einen weiteren Rückgang auf 5,9% erwarten. (10.01.2020/ac/a/m)