Zahlungsdienstleister wollen Kosten und Bearbeitungszeit senken



Ein erstes Unternehmen, welches sich mit der Problematik der internationalen Geldtransfers auseinandersetzt, hat seinen Standort in Großbritannien. Das Start-up Azimo ermöglicht Online-Überweisungen auf ein konventionelles Konto. Der Vorteil besteht darin, dass Bearbeitungszeiten und Gebühren deutlich geringer ausfallen. Um bei dem eben genannten Beispiel der Überweisung von 1.000 Euro in die USA zu bleiben: Der Zahlungsdienstleister garantiert eine Gutschrift binnen drei Tagen und fordert dafür lediglich eine Gebühr von 2,99 Euro. Interessant ist dabei auch, dass neben der konventionellen Bank- oder SWIFT-Überweisung auch eine Aufladung von Handyguthaben oder eine Barauszahlung möglich sind. Letzteres wird durch Banken oder Postämter im Empfängerland sichergestellt, ist allerdings nicht überall verfügbar. Vorteilhaft ist eine solche Barauszahlung allerdings immer dann, wenn beispielsweise eine Kreditkarte verloren oder im Ausland kein Konto eröffnet wurde. Somit dürfte der Zahlungsdienstleister vor allem auch eine Alternative für all jene darstellen, die bei einem Urlaub die Kreditkarte verloren haben und nun einen Abbruch der Reise mangels Liquidität verhindern wollen. Denn nicht immer ist es möglich, sich im Ausland eine neue Kreditkarte ausstellen zu lassen. Zudem ist diese Variante in jedem Fall mit hohen Gebühren und einiger Bearbeitungszeit verbunden. Eine Alternative zur Absicherung sind prinzipiell Reiseschecks, die aber im Vorfeld einige Bearbeitungszeit bei der Bank für sich in Anspruch nehmen. Die Verwendung von Reiseschecks ist heute im Allgemeinen weniger üblich, eine Akzeptanz nicht in jedem Fall gewährleistet.



Geldüberweisung in der EU günstig und schnell



Sofern das Auslandsstudium innerhalb der Europäischen Union stattfindet, spricht hingegen nichts gegen die klassische Banküberweisung. Die gesetzlichen Vorgaben sorgen dafür, dass eine Überweisung binnen zwei Tagen auf dem Empfängerkonto gutgeschrieben werden muss. Ob dafür Gebühren anfallen, hängt von den persönlichen Konditionen ab. In jedem Fall liegen diese Gebühren nicht oberhalb der Inlandsüberweisung. Die Eröffnung eines Auslandskontos, beispielsweise in den Niederlanden, ist häufig sogar ohne festen Wohnsitz im Nachbarland möglich. Die Niederlande zählt übrigens zu den beliebtesten Zielen für Auslandssemester deutscher Studenten - nach Österreich erreicht Holland mit einem Anteil von 16% Platz zwei auf der Beliebtheitsskala.



Fazit: Alternativen zur Banküberweisung dringend erwünscht



Schlussendlich zeigt sich: Unabhängig vom Grund der Reise sollte insbesondere bei einem Aufenthalt außerhalb des europäischen Zahlungsraumes an Absicherung gedacht werden. Ein Verlust der Kreditkarte ist mit hohen Kosten verbunden; insbesondere bei einem Auslandsstudium müssten dann üppige Gebühren einkalkuliert werden - nicht nur für Studenten bleibt zu hoffen, dass dieser Markt zukünftig um einige innovative Start-ups bereichert wird. (27.03.2017/ac/a/m)





