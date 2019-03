In Amerika würden die Märkte am Dienstag auf das US-Verbrauchervertrauen für März blicken, bevor am Donnerstag die dritte Schätzung des Wirtschaftswachstums im vierten Quartal 2018 publiziert werde. Am Freitag würden schließlich noch Inflationsdaten folgen. Und in Asien kämen am Freitag Japans Arbeitsmarktbericht für Februar sowie Industrie- und Einzelhandelszahlen für diesen Monat, bevor am Sonntag Chinas offizielle Einkaufsmanagerindices für März anstünden.



München (www.aktiencheck.de) - Bei den politischen Hauptthemen Brexit und Handelskonflikte zeichnen sich weiterhin keine konkreten Lösungen ab, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers."Die beiden Damoklesschwerter Brexit und Handelskonflikt USA-China werden auch im April über den Börsen schweben", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers weiter: "Immerhin enttäuschten zuletzt einige Konjunkturdaten weniger als zuvor, eine echte Wende für den moderateren Wachstumstrend ist das aber noch nicht." Greil verweise jedoch hinsichtlich der Aktienmärkte darauf, dass "die Gewinnerwartungen der Analysten realistischere Niveaus als vor einigen Monaten erreicht haben und mit dem April auch ein saisonal bedingt relativ guter Börsenmonat bevorsteht".Neben dem allgegenwärtigen Brexit stehe nächste Woche eine Reihe von Makrodaten im Fokus: In Deutschland komme am Montag das ifo-Geschäftsklima. Angesichts der heutigen schwachen März-Einkaufsmanagerindices für Deutschland drohe dort der siebte Rückgang in Folge. Am Dienstag folge das wohl weiter vergleichsweise stabile Gfk-Verbrauchervertrauen, bevor in Deutschland am Donnerstag die Inflationszahlen für März sowie am Freitag der entsprechende Arbeitsmarktbericht die Woche abschließen würden. Für die gesamte Eurozone seien das Wirtschaftsvertrauen am Donnerstag und die März-Inflationszahlen am Freitag die wichtigsten Veröffentlichungen.