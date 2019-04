In Deutschland seien die Highlights am Dienstag das GfK-Konsumklima für Mai gemeinsam mit dem Arbeitsmarkt- und Inflationsbericht für April, bevor am Donnerstag wie für Euroland insgesamt die finale Einkaufsmanagerstimmung anstehe. Für den Euroraum insgesamt liege der Fokus am Montag auf Geldmengenzahlen sowie dem Wirtschaftsvertrauen und am Dienstag auf dem Arbeitsmarktbericht für März. Dann werde auch die erste Prognose des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal 2019 erwartet sowie am Freitag die Inflationszahlen für April. In Asien würden zudem am Dienstag und Donnerstag chinesische Einkaufsmanagerindices zeigen, ob sich die Stimmung in den Unternehmen im April weiter verbessert habe.



ZITATE:



"Mit der in der nächsten Woche anstehenden Welle an Konjunktur- und Unternehmenszahlen dürften die Schwankungen an den Aktienmärkten zunehmen."



"Nach den starken Kursaufschlägen seit Januar steht nicht nur ein für Rückschläge gefürchteter Börsenmonat an. Er wird auch noch sehr ereignisreich werden."



"Neben der Wahl des Europa-Parlaments winken Weichenstellungen bei den Handelskonflikten der USA sowohl mit China wie auch mit der EU. Im Mai ist daher wieder mit stärkeren Schwankungen am Aktienmarkt zu rechnen, der Puls der Märkte wird also steigen." (26.04.2019/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Gemessen an Volatilitätsindices war der Puls der Börsen bis April auf ein sehr entspanntes Maß zurückgekommen, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers.Das dürfte sich nun ändern: "Mit der in der nächsten Woche anstehenden Welle an Konjunktur- und Unternehmenszahlen dürften die Schwankungen an den Aktienmärkten zunehmen", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck weiter: "Nach den starken Kursaufschlägen seit Januar steht nicht nur ein für Rückschläge gefürchteter Börsenmonat an. Er wird auch noch sehr ereignisreich werden." Greil weiter: "Neben der Wahl des Europa-Parlaments winken Weichenstellungen bei den Handelskonflikten der USA sowohl mit China wie auch mit der EU. Im Mai ist daher wieder mit stärkeren Schwankungen am Aktienmarkt zu rechnen, der Puls der Märkte wird also steigen."Außer der FED-Sitzung am Mittwoch stünden in den USA vor allem Konjunkturdaten an: Den Einkommens- und Inflationszahlen am Montag folge am Dienstag das Verbrauchervertrauen für April. Am Mittwoch dann der wichtige ISM-Bericht zur Stimmung der Industrie, deren Auftragseingänge im März am Donnerstag veröffentlicht würden. Der ISM-Bericht für den Dienstleistungssektor sowie der US-Arbeitsmarkbericht - beide für April - würden am Freitag die Woche abschließen.