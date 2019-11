Sicherlich werde auch ein wenig spekuliert, jedoch auf Grundlage klarer Anzeichen einer Verbesserung der Weltwirtschaft. Das wichtigste Signal seien die wieder aufgenommenen Gespräche zwischen den USA und China. Trotz ihrer hin und wieder feindseligen Aussagen würden sich Chinesen und Amerikaner immer häufiger wohlwollend zu einem Friedensabkommen und einer Aufhebung der Zollsanktionen äußern. Allerdings sei Donald Trump keine andere Wahl geblieben: Die deutliche Verschlechterung der Situation im Verarbeitenden Gewerbe in den vergangenen Monaten, die teilweise durch den Protektionismus beiderseits des Pazifiks bedingt sei, werde auf lange Sicht seine Chancen auf eine Wiederwahl gefährden. Donald Trump möge Casinos und besitze viele davon. Er wisse also, wann er aufhören müsse, um bei den Verhandlungen nicht zu überreizen - "Glücksspiel birgt Risiken".



Seit Monatsbeginn habe es zahlreiche zusätzliche Anzeichen für eine leichte Erholung der Weltwirtschaft gegeben. In den USA hätten die monatlichen Zahlen zu den neu geschaffenen Stellen positiv überrascht. In der ISM-Umfrage habe das Verarbeitende Gewerbe zwar (48,3) geschwächelt, jedoch etwas höher als zuvor (47,8) gelegen. Das Dienstleistungsgewerbe sei laut Umfrage auf ein solides Niveau von 54,7 (im Vergleich zu vorher 52,6) gestiegen. In der Eurozone habe sich die Wirtschaftsaktivität in den Bereichen Dienstleistungen und Industrie gemäß den Umfragen ebenfalls erholt, auch wenn das Produktionsniveau in Deutschland weiterhin niedrig sei. In China seien die Umfrageergebnisse uneinheitlicher und würden voneinander abweichen. Die Zentralbank habe in dieser Woche jedoch ihre Zinssätze zur Förderung der Kreditvergabe geändert. Dies dürfte letzten Endes Früchte tragen.



Hinzu komme seit einem Jahr eine defensive Positionierung der Anleger, die zu reflexartigen "Panikkäufen" führe, um die Hausse nicht vollständig zu verpassen. Alles zusammen bilde die Zutaten für eine kräftige Aktienrallye. Vernachlässigte Bereiche, also unterbewertete Unternehmen wie Banken, Schwellenländeraktien und die chinesische Währung, würden umso stärker zurückkehren.



Solange die Zentralbanken an ihrer akkommodierenden Politik festhalten würden, könnte diese Rallye andauern. Aufgrund des Schlagabtauschs in den Handelsgesprächen seien Rückschläge zwar unvermeidbar, doch scheine ein Teilabkommen in den kommenden Monaten programmiert. Beide Parteien hätten in einer "Lose-Lose"-Situation zu viel zu verlieren.



Die Lotto-Gesellschaft "Française des Jeux" mit ihrem Blau möge ein interessanter Fall sein. Aber an das Rot der "Verhandlungslotterie" zwischen den USA und China reiche sie bei weitem nicht heran. Denn diese halte viel höhere Gewinne mit derzeit sehr guten Chancen bereit. (13.11.2019/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Nun, da die Lotto-Gesellschaft "Française des Jeux" an die Börse geht, scheinen die Anleger "alles auf Rot" zu setzen: auf das Rot des Reiches der Mitte und das Rot der US-Republikaner (und von Donald Trumps Krawatte)! Die Aktienmärkte setzten mithilfe der positiven Entwicklung chinesischer Aktien ihren Höhenflug vom Oktober auch im November fort, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, und Alexis Bienvenu, Fondsmanager, La Financière de l'Echiquier.Gleichzeitig hätten Fluchtwerte wie z. B. Staatsanleihen an Boden verloren. So liege die Rendite 10-jähriger deutscher Anleihen nach ihrem Negativrekord im August (-0,70%) nunmehr bei rund -0,25%, und 10-jährige US-Staatsanleihen hätten eine ähnliche Entwicklung vollzogen.Woher komme diese Euphorie, obwohl die Konjunkturprognosen für 2019 und 2020 ständig nach unten korrigiert würden? Sei der Markt von Profitgier berauscht? Dadurch, dass "100% der Gewinner ihr Glück versucht haben", fragen sich die Experten von La Financière de l'Echiquier.