Die Gründe für die Erholungsbewegung seien dabei nicht eindeutig auszumachen. Hilfreich sei sicher gewesen, dass die Stimmung gemäß zahlreicher Indikationen zuletzt bereits so schlecht gewesen sei, dass der eine oder andere "Contrarian"-Investor den Boden in der Korrektur nahe sehe, zumal sich durch die Rücksetzer die Bewertungen wieder deutlich moderiert hätten. Dies, zumal die Berichtssaison - entgegen der Wahrnehmung - in Summe sehr gut ausgefallen sei und die Gewinnwachstumsschätzungen für das Gesamtjahr 2022 sowohl für den breiten europäischen als auch für den US-Markt trotz der zahlreichen Turbulenzen nach oben geklettert seien! Auch das deutliche Zurückkommen der Staatsanleiherenditen seit den diesjährigen Höchstständen greife den Aktienmärkten etwas unter die Arme.



Inwieweit sich die Erholungsbewegung diese Woche fortsetze, könnte auch davon abhängen, ob die europäischen Verbraucherpreisdaten (heute stünden die Daten für Deutschland an, morgen würden jene für die Eurozone publiziert) und die US-Makroschwergewichte (ISM-Indices am Mittwoch/Freitag, Arbeitsmarktbericht am Freitag) den aggressiveren Straffungskurs der großen Notenbanken befeuern würden oder die Spitze der Teuerungsraten zusehends näher rücke und gleichzeitig die Wirtschaftsaktivität nicht abebbe. Im Fokus stehe heute und morgen ebenfalls der EU-Gipfel in Brüssel, an dem u.a. Beschlüsse zum sechsten Sanktionspaket gegen Russland fallen sollten. Am Tisch lägen hier vorerst nur die Ölimporte, welche per Schiff aus Russland kämen, auslaufen zu lassen, um Ungarn entgegenzukommen. Aber selbst hier sei noch nicht klar, ob dies die volle Zustimmung finde. Des Weiteren solle es zu einem SWIFT-Ausschluss der größten russischen Bank (Sberbank) kommen, russische Fernsehsender beschränkt werden und weitere Personen auf die Sanktionsliste kommen.



Der Wochenstart dürfte jedenfalls positiv verlaufen. So gehe es an den asiatischen Börsen aufwärts und auch die Frühindikationen für Europas Handelsplätze würden auf Kursanstiege zum Tagesstart hin schließen lassen. Die Wall Street bleibe hingegen aufgrund eines Feiertages (Memorial Day) heute geschlossen.



Bewegung habe es am Freitag auch an den Rohstoffmärkten gegeben. Der Ölpreis habe dabei weiter zugelegt und notiere damit knapp unter der USD 120-Marke. Unterstützend hätten hier die oben genannte Aussicht auf weitere EU-Sanktionen gegen Russland und die starke Nachfragesituation angesichts der nahenden "Driving Season" gewirkt.



Gold habe sich zuletzt sowohl auf Wochenbasis als auch am Freitag minimal fester gezeigt und notiere aktuell bei USD 1.862. Die bekanntesten Vertreter unter den Kryptoassets Bitcoin und Ethereum hätten zuletzt in einer für ihre Verhältnisse geringen Spanne seitwärts gehandelt. (30.05.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Sowohl am donnerstägigen Feiertag als auch zum Wochenausklang hin präsentierten sich die internationalen Aktienmärkte sehr fest, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Wochenvergleich habe der breite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) in Summe um 6,6% zugelegt und damit den stärksten Wochenzuwachs seit November 2020 verzeichnet. In Europa seien die Anstiege mit 3% (SMI) bis 4,3% (EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814)) nicht ganz so knackig, aber ebenfalls nennenswert ausgefallen.Überdurchschnittlich zulegen können hätten dabei die heuer gebeutelten Sektoren. So seien sowohl der MSCI World zyklischer Konsum als auch sein Technologiependant um +7,3% (alle auf EUR-Basis) angestiegen. Defensive Sektoren wie Gesundheit (+2,5%) und Versorger (+2,8%) hätten hingegen zu den Underperformern gezählt. Es habe sich daher ein Gefühl von Sektorrotation breitgemacht.