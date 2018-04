Zuletzt sei dann noch der Datenskandal rund um Facebook und heftige Kritik an den Steuerpraktiken des Internet-Einzelhändlers Amazon.com (ISIN US0231351067 / WKN 906866) aus dem Weißen Haus als Belastungsfaktoren hinzugekommen. Bei letzteren habe es sich um genau jene Titel gehandelt, die in den letzten Jahren die Indices mit ihrer starken Performance stark mitangeschoben hätten. Da der US-Bullenmarkt im Hinblick auf Dauer und Anstieg mittlerweile zum zweitbesten der letzten hundert Jahre mutiert habe und Aktienmärkte üblicherweise einen Konjunkturabschwung frühzeitig vorwegnehmen würden, sei die nun aufkeimende Nervosität verständlich.



Die Analysten würden aber trotzdem glauben, dass das Zeitfenster auf Jahressicht noch offen sei. Dafür spreche, dass das geldpolitische Umfeld trotz der von ihnen erwarteten weiteren Zinsschritte der FED bis auf weiteres als expansiv bezeichnet werden könne. Zudem seien die Marktzinsen zuletzt wieder einigermaßen zurückgekommen. Da auch fiskalpolitisch aus den USA stark positive Impulse kämen, würden die Analysten etwaige Rezessionsängste klar für verfrüht halten. Der Handelskonflikt biete grundsätzlich Potenzial für einen "negativen" Konjunktur-Schock, dafür müsste sich die Eskalationsspirale aber noch deutlich heftiger drehen, was sie aus aktueller Sicht für unwahrscheinlich halten würden. Hoffnung diesbezüglich gebe ihnen die zweimonatige Konsultationsfrist, welche ausreichend Zeit für die Aushandlung von Kompromissen zwischen den Handelspartnern biete.



Aus Sicht der Analysten sollten die aktuellen Problemfelder daher in den kommenden Wochen deutlich an Schlagkraft verlieren. Zudem würden sie sich Rückenwind aus der in Bälde anlaufenden Berichtssaison erwarten. Hier werde erwartet, dass die im S&P 500 gelisteten Unternehmen auf aggregierter Ebene ihre Gewinne im Jahresvergleich um rund 17% steigern könnten. Dies sei einerseits dem robusten Makro-Umfeld, aber auch dem nunmehr geringeren Steuersatz geschuldet. Insgesamt würden die Analysten davon ausgehen, dass es den US-Unternehmen wieder mehrheitlich gelingen werde, die Erwartungen zu übertreffen. Insofern würden sie die aktuelle Marktschwäche als Einstiegsgelegenheit sehen. (06.04.2018/ac/a/m)







Nach der anfänglichen Euphorie, welche durch eine sehr lange Phase ohne größere Rücksetzer und im Zuge der Umsetzung der Steuerreform nach oben schnellenden US-Gewinnwachstumserwartungen getrieben gewesen sei, habe eine Reihe von Faktoren für eine deutliche Eintrübung des Sentiments gesorgt. Zuerst sei es die Betonung von Inflationsrisiken durch die FED und die dadurch nach oben schnellenden Zinsen gewesen, welche auf die Stimmung gedrückt hätten. In weiterer Folge habe dann Präsident Trump und seine Vorgehensweise in Punkto Handelspolitik den Aktienbenchmarks einen Nackenschlag verpasst.