Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Verunsicherungen bezüglich eines möglichen Handelskrieges zwischen den USA und China bleiben ein potenzieller Belastungsfaktor für die internationalen Aktienmärkte, welcher über erhöhte Risikoprämien die Kurse der Dividendenpapiere noch immer belastet, so die Analysten der NORD LB in diner aktuellen Ausgabe von "Kapitalmarkt Kompakt".



Am vergangenen Freitag hätten erneut aufkeimende Sorgen bezüglich der Handelspolitik in Washington den Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) wieder unter die Marke von 24.000 Zählern fallen lassen. Die beschwichtigenden Worte Larry Kudlows, die zuletzt weltweit zu einer Erholung der Kurse geführt hätten, hätten somit zumindest zunächst nicht sonderlich lange nachgehallt. Ein jüngster Tweet des US-Präsidenten Donald Trump deute ebenfalls in die Richtung einer möglichen Einigung im Streit zwischen Washington und Peking. Man sollte die Bedeutung dieser elektronischen Wortmeldung zunächst wohl auch nicht überbewerten, dennoch zeige die US-Regierung offenkundig die Bereitschaft zu Verhandlungen. Sollte sich die Lage an der Handelspolitik-Front wieder entspannen, gebe es also durchaus Chancen für die Asset-Klasse Aktien. Die Anleger würden die politischen Entwicklungen in Washington also sehr genau im Auge behalten müssen.



Grundsätzlich würden die Analysten der NORD LB das von den Marktteilnehmern im Equity-Segment derzeit gespielte Szenario einer recht positiven Entwicklung des realen ökonomischen Outputs in den USA für sehr realistisch halten. An dieser Einschätzung hätten die Arbeitsmarktdaten vom Freitag nicht wirklich etwas geändert. Allerdings würden die Analysten der NORD LB im ersten Quartal schon eine gewisse Abschwächung des Wachstums erwarten. Am aktuellen Rand könnte zudem die in den USA beginnende Berichtssaison für Impulse an den internationalen Aktienmärkten sorgen. Vor allem die US-Banken würden in diesem Kontext zum Ende der Woche hin in den Fokus der Anleger rücken. (Ausgabe vom 09.04.2018) (10.04.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.