Die Rally im ersten Quartal 2019 habe in Teilen sicherlich aus einer Korrektur übermäßiger Kursverluste zum Jahresende bestanden, sei jedoch vor allem durch den Kurswechsel der Zentralbanken hinsichtlich ihrer Geldpolitik befeuert worden. Deren nun wieder akkommodierende Haltung habe die Anleger beschwichtigt, die um die Aussichten für das weltweite Wachstum in Sorge gewesen seien, und habe zu einer höheren Risikobereitschaft geführt. Dieser Katalysator klinge jedoch bereits wieder ab. Sollte sich die Konjunktur nicht weiter verschlechtern, sei seitens der US-Notenbank FED oder der Europäischen Zentralbank wohl kaum mit neuen Ankündigungen zu rechnen. Von der EZB seien höchstens noch Erläuterungen zu ihrem TLTRO-Programm und zu möglichen Abfederungsmaßnahmen in Bezug auf die Negativzinsen für die Bankenbranche zu erwarten. Anders gesagt brauche es für einen deutlichen Anstieg der Märkte andere Katalysatoren und vor allem eine Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Daten.



Letztere hätten sich erheblich verschlechtert und würden derzeit kaum mehr als eine relative Stabilisierung schaffen. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Statistiken hätten dies gut veranschaulicht. Die Zahlen aus China hätten hingegen für Beruhigung gesorgt. So habe die Industrieproduktion im ersten Quartal um 6,5 Prozent (im Vergleich zur Erwartung von 5,6%) zugelegt, und die Einzelhandelsumsätze seien gegenüber dem Vorjahr um 8,7 Prozent gestiegen (erwartet seien 8,4% gewesen). Auch das BIP-Wachstum sei im gleitenden Jahresdurchschnitt etwas besser als erwartet gewesen (6,4% im Vergleich zu 6,3%). Diese überraschend guten Monatsindikatoren würden ein solides Konsumwachstum belegen und erste Erfolge der chinesischen Konjunkturmaßnahmen zeigen. Gute Nachrichten, die jedoch noch bestätigt werden müssten.



Vor allem, da die Wirtschaftsdaten in den Industrieländern viel enttäuschender gewesen seien. In Japan seien die Exporte im März im vierten Monat in Folge zurückgegangen, und der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe liege trotz einer leichten Erholung weiter unter der Marke von 50 (49,5). In der Eurozone hätten sich die Einkaufsmanagerindices trotz zufriedenstellender Zahlen im französischen und deutschen Dienstleistungssektor verschlechtert und bei allen Komponenten unter den Erwartungen gelegen. Der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex habe bei 51,3 Punkten gelegen, im Vergleich zur Erwartung von 51,8 und 51,6 im Vormonat. In den USA sei der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe mit 52,4 stabil gewesen, der Index für den Dienstleistungssektor sei jedoch von 55,3 auf 52,9 (im Vergleich zur Erwartung von 55,0) deutlich zurückgegangen. Es gebe also keinen Anlass für allzu große Zuversicht.



Die Maßnahmen der Zentralbanken und die Konjunkturprogramme, die in den einzelnen Regionen allmählich umgesetzt würden, würden mit der Zeit zu einer Verbesserung dieser Zahlen führen, möglicherweise jedoch nicht unmittelbar. In der Zwischenzeit könnte den Aktienmärkten die Puste ausgehen und erneut Volatilität auftreten. Die entscheidenden Eigenschaften, um die Gewinne des ersten Quartals zu wahren und später von den positiven Auswirkungen besserer gesamtwirtschaftlicher Daten auf die Märkte zu profitieren, würden Flexibilität und Geduld sein. (24.04.2019/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Aufgrund erneuter Aufwärtsbewegungen schlossen die meisten Aktienindices in der vergangenen Woche auf dem höchsten Stand seit Jahresbeginn, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer und Enguerrand Artaz, Fondsmanager La Financière de L'Echiquier.In Europa, und noch mehr in den USA, hätten sämtliche Kursverluste des vierten Quartals 2018 wieder aufgeholt werden können, wobei die Indices nun sogar mit den Niveaus von Anfang 2018 liebäugeln würden. Das Phänomen erstrecke sich insbesondere bei US- und Wachstumstiteln auch auf die Bewertungen. Diese Feststellung werfe zwangsläufig die Frage auf, wie sich die Aktienmärkte in den nächsten Monaten entwickeln würden.