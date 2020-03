Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Lufthansa.



Kurzprofil International Consolidated Airlines Group S.A.:



International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) (ISIN: ES0177542018, WKN: A1H6AJ, Ticker-Symbol: INR, Nasdaq Other OTC-Symbol: BABWF) ist eine der weltweit größten Fluggesellschaften und die Dachgesellschaft von Aer Lingus, British Airways, Iberia und Vueling. Das Unternehmen entstand im Januar 2011 durch die Fusion von British Airways plc und IBERIA L.A.E. S.A. Die Kernkompetenz des Konzerns ist die Durchführung von nationalen und internationalen Passagierflügen, Fracht- und Postlinienverkehr. British Airways und IBERIA sind Gründungsmitglied der Luftfahrtallianz Oneworld, einer globalen Allianz von Fluggesellschaften. Der registrierte Firmensitz der International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) ist in Madrid, Spanien und der Hauptsitz in London, UK. (27.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - International Airlines Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) (ISIN: ES0177542018, WKN: A1H6AJ, Ticker-Symbol: INR, Nasdaq Other OTC-Symbol: BABWF) unter die Lupe.Die von der Coronavirus-Pandemie ausgelöste Luftfahrt-Krise dürfte bei den europäischen Airlines zu hohem Kapitalbedarf und kaum vermeidbaren Staatshilfen führen. Besonders betroffen sei der Lufthansa-Konkurrent International Consolidated Airlines Group (IAG) - besser bekannt durch Fluggesellschaften wie British Airways und Iberia.Laut Analyst Mark Manduca von der US-Bank Citigroup sei die Finanzkrise vor zwölf Jahren sehr lehrreich gewesen im Hinblick darauf, wie staatliche Rettungen aussehen könnten. Aus Kapital würden Schulden und aus staatlichen Interventionen resultierten dann wahrscheinlich schmerzhafte Verbindlichkeiten über Jahre hinaus. Es drohten etwa höhere Zinsraten und künftige Restriktionen bei den Dividenden. Europa sei verglichen mit anderen Krisen der Vergangenheit schlicht nicht mehr so gut kapitalisiert.Manduca habe seine Kursziele deshalb für die Aktien der Airlines am Mittwoch deutlich eingestampft: Für die Lufthansa habe er es von 10 auf 0,50 Euro und für Air France-KLM von 9,00 auf 1,00 Euro fast komplett zusammengestrichen. Air France-KLM habe er von "buy" auf "sell" (High Risk) doppelt abgestuft, das Votum für Lufthansa habe bereits zuvor auf "sell" gelautet. Beide Konzerne benötigten wohl Kapitalspritzen entsprechend ihrer Marktkapitalisierung, bei der Lufthansa selbst dann, wenn sie ihre Fixkosten ambitioniert senke.Die Billigfluggesellschaften Ryanair und WizzAir sehe der Experte in einem etwas freundlicheren Licht, weil sie wohl keinen unmittelbaren Kapitalbedarf hätten. Bei der Aktie von Ryanair rate er daher bei einem von 16 auf 12 Euro reduzierten Kursziel weiter zum Kauf. Wizz Air habe er sogar von "neutral" auf "buy" hochgestuft, wobei er das Kursziel von 4.500 auf 2.700 Pence mehr als halbiert habe.IAG, in der die Fluggesellschaften British Airways, Iberia, Vueling und Aer Lingus zusammengefasst seien, sowie easyJet befänden sich laut Manduca in Bezug auf die Kapitalrisiken zwischen Ryanair und Wizz Air auf der einen sowie Lufthansa und Air France-KLM auf der anderen Seite. Beide Titel habe er von "buy" auf "neutral" abgestuft. Für IAG habe er das Kursziel von 600 auf 230 Pence gekappt, für easyJet von 1.400 auf 590 Pence.Die IAG-Aktie sei am Freitag zeitweise zweistellig auf 2,35 Euro abgesackt und habe sich damit dem Allzeittief bei 2,10 Euro aus der vergangenen Woche genähert.An der NASDAQ hätten vor allem die Aktien der Fluggesellschaften wie American Airlines, Delta und United mit Verlusten zwischen 5 und 6 Prozent zu den größten Verlierern gezählt.Die US-Regierung könnte sich nach Meinung von Präsident Donald Trump im Zuge eines Rettungsprogramms an strauchelnden Fluggesellschaften beteiligen. Die USA könnten es nicht zulassen, dass die Airlines wegen der Coronavirus-Epidemie Pleite gingen, habe Trump am Donnerstag im Weißen Haus gesagt. Falls die Regierung Fluggesellschaften mit Krediten oder Direkthilfen unterstütze, könne sie sich auch an ihnen beteiligen, habe er gesagt. "Wenn wir das nicht machen, hätten wir keine Airlines mehr", habe Trump gesagt (mit Material von dpa-AFX).Unter den genannten europäischen Airlines dürfte die Lufthansa das größte Kapitalpolster haben und entsprechend stark aus der Corona-Krise hervorgehen. Für den Konkurrenten IAG könnte es noch schwierig werden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Airline-Aktien würden sich allgemein derzeit nur für mutige Investoren empfehlen, die einen langfristigen Anlagehorizont verfolgen würden. Die Lufthansa erscheine dabei als besonderes Schnäppchen. (Analyse vom 27.03.2020)