Kurzprofil Intercept Pharmaceuticals Inc.:



Intercept International Inc. (ISIN: US45845P1084, WKN A1J5U0, Ticker-Symbol: I4P, Nasdaq-Symbol: ICPT) ist ein in den USA beheimatetes biopharmazeutisches Unternehmen. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf der Entwicklung und Kommerzialisierung von Therapeutika zur Behandlung nicht-viraler, fortgeschrittener Lebererkrankungen. Die Produktkandidaten von Intercept Pharmaceuticals haben das Potenzial Patienten mit seltenen und weiter verbreiteten Erkrankungen zu behandeln, für die es bislang nur eingeschränkte Therapiemöglichkeiten gibt. (02.01.2019/ac/a/n)



Intercept International setze alles auf eine Karte: Ocaliva. Der Wirkstoff sei bereits am Markt gegen die primär biliäre Cholangitis (Gallengangsentzündung), die Indikation NASH solle folgen. Mit einer Zwischenauswertung der Phase-3-Studie sei in der ersten Jahreshälfte 2019 zu rechnen. Trumpfe das US-Biotechunternehmen mit positiven Ergebnissen auf, sei mit einer Kursexplosion zu rechnen. Bei negativen Resultaten sei durchaus eine Halbierung des Aktienkurses möglich. Daher sei die Intercept Pharmaceuticals-Aktie nur für hartgesottene und risikobewusste Anleger als Depotbeimischung geeignet, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2018)