Kurzprofil Intellia Therapeutics Inc:



Intellia Therapeutics (ISIN: US45826J1051, WKN: A2AG6H, Ticker-Symbol: 38I, NASDAQ-Ticker: NTLA) ist ein Genombearbeitungsunternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung von Therapeutika unter Verwendung eines biologischen Instruments namens CRISPR/Cas9. Das CRISPR/Cas9-Genombearbeitungssystem besteht aus zwei Komponenten: dem Cas9-Protein und der Führungs-RNA-Sequenz. Das Cas9-Protein wirkt wie eine molekulare Schere, die den natürlichen zellulären Reparaturprozess einleitet, um ein Gen auszulöschen, zu reparieren oder einzubauen. Die Leitfaden-RNA-Sequenz erkennt und leitet das Cas9 zu einer bestimmten Ziel-Desoxyribonukleinsäure (DNA)-Sequenz.



Die Sentinel-In-Vivo-Programme des Unternehmens konzentrieren sich auf die Verwendung von Lipid-Nanopartikeln (LNPs) zur Abgabe des CRISPR/Cas9-Komplexes an die Leber. Der Unternehmensbereich eXtellia Therapeutics konzentriert sich auf die Anwendung der CRISPR/Cas9-Genombearbeitung in den Bereichen Immunoonkologie sowie Autoimmun- und Entzündungskrankheiten. (28.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intellia Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Intellia Therapeutics Inc. (ISIN: US45826J1051, WKN: A2AG6H, Ticker-Symbol: 38I, NASDAQ-Ticker: NTLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei der Aufreger im Biotech-Sektor vom Wochenende: Der CRISPR-Spezialist Intellia Therapeutics und der Partner Regeneron hätten "bahnbrechende klinische Daten" zur In-vivo-CRISPR-Genom-Editierung bekannt gegeben. Die Intellia-Aktie schieße am Montag um knapp 30 Prozent nach oben und ziehe andere CRISPR-Player mit hoch.Die klinischen Ergebnisse hätten dem Vernehmen nach eine starke Reduktion des krankheitsverursachenden Proteins bei Betroffenen mit Transthyretin-Amyloidose (ATTR-Amyloidose) nach einer einmaligen Infusion von NTLA-2001 gezeigt. Es seien die ersten klinischen Daten, die die Sicherheit und Wirksamkeit der In-vivo-CRISPR-Genom-Editierung beim Menschen belegen würden, heiße es weiter.Bei den Daten handle es sich um Zwischenergebnisse der laufenden Phase-1-Studie von Intellia Therapeutics mit dem Partner Regeneron.Während Intellia Therapeutics im vorbörslichen US-Handel um knapp 30 Prozent in die Höhe schnelle, würden die anderen CRISPR-Aktien von Editas Medicine und CRISPR Therapeutics ebenfalls kräftige Kursgewinne verzeichnen. Das gleiche gelte für den AKTIONÄR-Hot-Stock Beam Therapeutics, der an einer CRISPR-Technologie 2.0 arbeite."Der Aktionär" favorisiert im hochspekulativen CRISPR-Sektor unverändert die Aktien von CRISPR Therapeutics und Beam Therapeutics, so Michel Doepke. (Analyse vom 28.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CRISPR Therapeutics.