Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

39,08 EUR +0,10% (26.09.2018, 13:49)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

46,00 USD +0,20% (26.09.2018, 14:12, vorbörslich)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (26.09.2018/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von Analyst Weston Twigg von KeyBanc Capital MarketsLaut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Weston Twigg vom Investmenthaus KeyBanc Capital Markets im Zuge einer Ersteinschätzung eine Gleichgewichtung der Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC).Die Analysten von KeyBanc Capital Markets weisen im Zusammenhang mit einer Branchenstudie zum Halbleitersektor darauf hin, dass schwächere Zyklusdaten, das kurzfristige Nachfrageumfeld und Risiken bedingt durch den Handelskrieg für die Kursentwicklungen der Titel nachteilig sind.Bei Intel Corp. dürfte es in den Nicht-PC-Divisionen zu einem guten Wachstum kommen. Das Unternehmen verliere derzeit an Wettbewerbsvorteilen und müsse wahrscheinliche Marktanteile an AMD und NVIDIA abgeben. Die damit verbundenen negativen Schlagzeilen dürften auf den Aktienkurs drücken, so der Analyst Weston Twigg.In ihrer Intel-Aktienanalyse nehmen die Analysten von KeyBanc Capital Markets die Coverage des Titels mit einem "sector weight"-Rating auf.Börsenplätze Intel-Aktie:XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:39,12 EUR -0,58% (26.09.2018, 13:55)