Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

43,135 EUR +0,63% (07.12.2020, 08:51)



XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

43,07 EUR +3,72% (04.12.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Intel-Aktie:

51,985 USD +1,95% (04.12.2020)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (07.12.2020/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Intel: Der letzte Strohhalm wurde ergriffen - ChartanalyseIm Rahmen des mittelfristigen, in eine Dreiecksformation mündenden Abwärtstrends, fielen die Aktien von Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) bereits im Oktober mit einem großen Abwärtsgap unter eine stabilisierende Aufwärtstrendlinie und an die zentrale übergeordnete Unterstützung bei USD 43,63 zurück, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese Marke sei allerdings verteidigt worden und zum Ausgangspunkt für eine steile Erholung, die den Wert zuletzt über die Hürde bei USD 48,42 und die frühere Aufwärtstrendlinie angetrieben habe. Aktuell würden die Aktien von Intel in das Abwärtsgap vom Oktober steigen.Ausblick: Mit dem Anstieg, der zuletzt schon deutlich über die USD 50,00-Marke geführt habe, hätten sich die Bullen vor einem langfristigen Verkaufssignal bewahrt. Jetzt gelte es, die Dynamik dieser Erholung nicht aufzugeben.Die Long-Szenarien: Kurzfristig könnte es an der Hürde bei USD 52,68 zu einer leichten Korrektur bis an die Trendlinie kommen. Dort dürften die Bullen wieder eingreifen und den Wert diesmal auch über USD 52,68 antreiben. Darüber würde ihnen nur noch der Widerstand bei USD 55,93 den Weg in Richtung der mittelfristigen Abwärtstrendlinie bei USD 59,59 versperren. Aufgrund des übergeordneten Abwärtstrends könnte es jedoch in diesem Bereich zu einer deutlichen, mittelfristigen Gegenbewegung kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Intel-Aktie: