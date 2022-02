Börsenplätze Intel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

42,19 EUR +0,13% (15.02.2022, 08:40)



XETRA-Aktienkurs Intel-Aktie:

42,25 EUR -1,01% (14.02.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Intel-Aktie:

47,58 USD -0,10% (14.02.2022, 22:00)



ISIN Intel-Aktie:

US4581401001



WKN Intel-Aktie:

855681



Ticker-Symbol Intel-Aktie:

INL



NASDAQ-Symbol Intel-Aktie:

INTC



Kurzprofil Intel Corp.:



Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Halbleiterchips. Intel entwickelt fortschrittliche digitale Technologielösungen und versorgt die Computer- und Kommunikationsbranche mit Halbleiter-Speicherchips, Schaltkreisen, Speicherplatten, -karten und -systemen sowie mit Mikroprozessoren. Dabei nutzen sowohl große und mittelständische Unternehmen als auch Privatkunden die Soft- und Hardwareprodukte des Konzerns. Darüber hinaus ist der Chip-Hersteller in der Entwicklung von Plattform-Lösungen tätig, die als integrierte Hard- und Software-Computing-Technologien definiert sind, und bietet Kunden in diesem Zusammenhang ergänzende Services an. Hinzu kommen Produkte und Services aus dem Bereich Security. (15.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) unter die Lupe.Der US-Chipriese Intel stehe einem Pressebericht zufolge kurz vor einer milliardenschweren Übernahme in Israel. Beim möglichen Kauf von Tower Semiconductor für nahezu sechs Milliarden US-Dollar (5,3 Milliarden Euro) gehe es um den Ausbau der Fertigungskapazitäten der Amerikaner, habe das "Wall Street Journal" (WSJ) am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet.Der Deal könnte noch diese Woche enthüllt werden - die Gespräche könnten aber auch noch platzen, habe es geheißen. Weltweit seien die Produktionskapazitäten von Elektronikchips in vielen Bereichen auch wegen hoher Nachfrage knapp, Chiphersteller und Auftragsfertiger würden daher verstärkt in den Ausbau ihrer Anlagen investieren.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Intel bereits im Vorfeld einer Investorenveranstaltung auf "sell" mit einem Kursziel von 44 US-Dollar belassen. Das Management des Chipkonzerns dürfte sich positiv zu Technologieentwicklung sowie den Wachstumsansprüchen äußern, habe Analyst Toshiya Hari in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Das dürfte aber aufgewogen werden durch wohl hohe Investitionen.Die Zahlen im vierten Quartal seien zuletzt sehr stark gewesen. Das Geschäft mit Rechenzentren habe im vergangenen Quartal für Wachstum beim Chip-Riesen Intel gesorgt. Der Umsatz habe im Jahresvergleich um drei Prozent auf 20,5 Milliarden Dollar (18,2 Milliarden Euro) zugelegt. Der Konzern habe damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Unterm Strich sei der Quartalsgewinn um 21 Prozent auf 4,6 Milliarden Dollar gesunken.Ein Neueinstieg drängt sich derzeit nicht auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Intel-Aktie. (Analyse vom 15.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link