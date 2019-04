Tradegate-Aktienkurs Intel-Aktie:

Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) ist ein US-Chiphersteller mit Hauptsitz in Santa Clara (Kalifornien). Das Unternehmen wurde 1968 von Mitarbeitern des Unternehmens Fairchild Semiconductor gegründet. Intel ist vor allem für PC-Mikroprozessoren bekannt, bei denen das US-Unternehmen einen globalen Marktanteil von ca. 80% hält. Darüber hinaus produziert Intel diverse weitere Sorten von Mikrochips für Computer, z.B. Chipsätze für Mainboards, WLAN und Netzwerkkarten sowie Embedded CPUs und Flash-Speicher. (04.04.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Intel-Aktienanalyse des Analysten David Wong von Instinet:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt David Wong, Analyst vom Investmenthaus Instinet. im Zuge einer Ersteinschätzung die Aktien des Chipproduzenten Intel Corp. (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) zu kaufen.Im Rahmen einer Branchenstudie zum US-Halbleitersektor vertreten die Instinet-Analysten hinsichtlich der langfristigen Aussichten eine optimistische Sichtweise. Zyklische Bedenken würden aber auf kurze Sicht noch zur Zurückhaltung mahnen. Im Zeitraum 2020 bis 2025 dürfte sich das jährliche Umsatzwachstum, angetrieben durch neue Technologien, im Durchschnitt auf 7 bis 9% belaufen. In 2019 könnten auf die Chipindustrie aber noch Rückgänge von rund 10% zukommen.Die Dominanz von Intel Corp. im Bereich Mikroprozessoren und vor allem die Marktführerschaft die künstliche Intelligenz und das autonome Fahren von Autos sollte dem Unternehmen auf lange Sicht ein überdurchschnittliches Wachstum ermöglichen, so die Einschätzung des Analysten David Wong.In ihrer Intel-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Instinet die Coverage des Titels mit einem "buy"-Rating und veranschlagen ein Kursziel von 65,00 USD.Börsenplätze Intel-Aktie:Xetra-Aktienkurs Intel-Aktie:49,34 EUR -0,66% (04.04.2019, 13:54)